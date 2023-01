Olbrzymie promocje w Lidlu. Zobacz, kto może skorzystać z wielkich obniżek cen

W związku z rosnącą inflacją oraz sytuacją ekonomiczną wielu polskich rodzin, coraz większa liczba klientów zmuszona jest do bardziej rozważnych zakupów oraz oszczędzania. Lidl Polska rozumiejąc tę sytuację, nieustannie dba o to, aby móc oferować klientom wysokiej jakości produkty w niskiej oraz konkurencyjnej cenie. Obecnie w sklepach Lidl Polska, dzięki akcjom takim jak gratisowe środy z Lidl Plus oraz Tania sobota, możemy kupić produkty w jeszcze niższych cenach. W poniedziałek 9 stycznia do Lidl Polska powraca oferta Tygodnia XXL, w trakcie którego klienci będą mieli dostęp do korzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek w korzystnych cenach – to doskonała szansa na oszczędne zakupy. Co ważne, posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z 10-procentowej zniżki na ponad 300 produktów XXL.

Wśród hitów najnowszej oferty Tygodnia XXL m.in. znajdziemy warzywa i owoce z Ryneczku Lidla, czyli: cytryny XXL o 34% taniej (4,49 zł/ 750 g/ 1 opak.), pomarańcze XXL o 33% taniej (10,99 zł/ 3 kg/ 1 opak.), polskie ziemniaki jadalne XXL o 25% taniej (5,95 zł/ 4 kg/ 1 opak.), czy polską marchew XXL o 43% taniej (8,99 zł/ 4 kg/ 1 opak.). W supercenach oferowane będą także wędliny, nabiał, makarony, oliwki, dania gotowe, jaja, lody oraz słodkie i słone przekąski, orzechy Alesto będą oferowane do 34% taniej w porównaniu do standardowego asortyment. Z kolei wybrane wędliny będą oferowane aż do 40% taniej – np. kabanosy XXL (16,69 zł/ 480 g/ 1 opak.) czy kiełbasa żywiecka XXL (11,99 zł/ 600 g/ 1 opak.) oraz polędwica sopocka w plastrach XXL (9,51 zł/ 400 g/ 1 opak.). Frankfurterki z szynki XXL dostępne będą już za 11,29 zł / 450 g/ 1 opak, a duże opakowanie kindziuka tylko 5,99 zł/ 130 g/ 1 opak. Oprócz oferty produktów spożywczych klienci będą mieli dostęp do środków czystości oferowanych w większych opakowaniach np. kapsułki Ariel o 46% taniej w porównaniu do Kapsułek Ariel 31 szt. (64,99 zł/ 63 szt./ 1 opak.) czy tabletki do zmywarki Finish Power Essential Lemon mega pack o 40% taniej w porównaniu do kapsułek Finish Power Essential 50 szt. (69,99 zł/ 160 szt./ 1 opak.).

Oferta Tygodnia XXL dostępna będzie w sklepach Lidl Polska od poniedziałku 9 stycznia do środy 11 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

i Autor: Materiały prasowe Lidl