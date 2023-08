Olejki - kosmetyki multifunkcyjne. Te produkty stały się kultowe. Sprawdź dlaczego

Obłędna metamorfoza kobiety po 60-tce. Ta fryzura z grzywką to hit na jesień 2023. Dzięki niej kobieta wygląda jak 45-latka

Moda na jesień 2023. Ponadczasowy styl, inspirowany tradycją. To będzie największy trend tego sezonu

Coś na wyciszenie

NUXE HUILE PRODIGIEUSE® NEROLI

Odkryj na nowo suchy olejek Huile Prodigieuse® o kojącym zapachu Néroli, przynoszącym chwilę wyciszenia i relaksu. Ten certyfikowany, organiczny suchy olejek, posiadający 100% składników pochodzenia naturalnego*, pielęgnuje skórę nadając jej piękny, promienny blask. Wyjątkowa kompozycja cennych olejów roślinnych (organiczny olej ze śliwki Ente i organiczny olej sezamowy) pozostawia satynowy połysk zarówno na skórze, jak i włosach, bez tłustego wykończenia. Stworzona w 100% ze składników pochodzenia naturalnego, w tym 42% składników pochodzących z upraw ekologicznych. Wegańska(2) formuła, która odżywia, naprawia i upiększa skórę oraz sprawia, że włosy są bardziej błyszczące.

Zobacz także: Moda na jesień 2023. Ponadczasowy styl, inspirowany tradycją. To będzie największy trend tego sezonu

i Autor: Materiały prasowe NUXE

Coś dla miłośników kwiatowych aromatów

HUILE PRODIGIEUSE® FLORALE

Kolejny śmiały krok marki Nuxe, która przedstawia kolejną wersję zapachową kultowego oleju. Huile Prodigieuse® Florale to prawdziwa oda do kobiecości, która swoją zmysłowość zawdzięcza słodkiemu i świeżemu zapachowi. Od ciepła i słońca z oryginalnego zapachu, po świeży i delikatny w Huile Prodigieuse® Florale aromat wiosennej, kwitnącej łąki. Ten zapach to bukiet intensywnych nut kwiatowych, w tym kwitnącej MAGNOLII. Kwiatowe serce spotyka się z nutą BIAŁEGO PIŻMA i ostrymi nutami cytrusów: GREJPFRUT połączony z cytryną, pomarańczą i bergamotką kalabryjską. Zapach kwiatu pomarańczy, charakterystyczny dla Huile Prodigieuse®, wzmocniony został esencją drzewa gorzkiej pomarańczy (Petigrain).

i Autor: Materiały prasowe NUXE

Coś dla wrażliwców

NUXE SUCHY OLEJEK HUILE PRODIGIEUSE

NUXE zmieniło formułę kultowego olejku, na jeszcze bardziej idealną. Jednak pewne cechy i właściwości ukochanego przez kobiety na całym świecie produktu, na zawsze pozostaną niezmienne. TA SAMA NATURALNOŚĆ – 98% składników pochodzenia naturalnego – bez parabenów, olejów mineralnych, składników pochodzenia zwierzęcego.

i Autor: Materiały prasowe NUXE

NUXE SUCHY OLEJEK HUILE PRODIGIEUSE

Jeszcze bardziej innowacyjna i drogocenna formuła kultowego olejku o działaniu rozświetlającym. Dzięki formule w 98% opartej na bazie składników naturalnego pochodzenia, bez dodatku silikonów, mineralnych olejów czy konserwantów, doskonale odżywia, a jednocześnie pozostawia, uwodzicielskie, satynowe rozświetlenie na skórze czy włosach.

i Autor: Materiały prasowe NUXE