Moda na jesień 2023. Ponadczasowy styl, inspirowany tradycją. To będzie największy trend tego sezonu

Ponadczasowość i tradycja

Najnowsza kolekcja przepełniona jest duchem międzypokoleniowego dziedzictwa. Ines stworzyła ponadczasową prostą, elegancką linię odzieży wysokiej jakości. Wśród elementów kolekcji warto zwrócić uwagę między innymi na ciepłe dzianiny w stylu „pointelle” i bluzki z obszernymi rękawami. Tradycyjne koszule posiadają ręczne wykończenie, co dodaje im autentycznego charakteru. Znajdziemy tu także cienkie koszule i długie, aksamitne spódnice z nowoczesnymi akcentami, a także dopasowane swetry i pikowaną kurtkę.

Zobacz także: Modny manicure na jesień 2023. Pomaluj paznokcie w kolory zachodzącego słońca. To są prawdziwe trendy na ten sezon

Moda inspirowana francuską odzieżą do pracy

W najnowszej kolekcji na jesień-zimę 2023 Ines powraca do swoich korzeni, które ukształtowały jej niepowtarzalny styl. Inspirując się odzieżą roboczą, która była popularna we Francji na początku XX wieku, stworzyła ona nie tylko wyjątkowo stylowe, ale też praktyczne i wygodne ubrania, idealne do noszenia na co dzień. Czysta, minimalistyczna elegancja tej kolekcji doskonale oddaje charakter Ines. Pojawiające się tu naturalne materiały, takie jak wełna i bawełna są gwarancją długowieczności poszczególnych elementów kolekcji. Również Denim pochodzący z regionu Nîmes na południu Francji odgrywa tu istotną rolę. Obok dżinsów, pojawia się w sukienkach, kurtkach i koszulach. Dzianinowe elementy kolekcji zachwycają naturalną, jesienną paletą kolorów - piękne odcienie pomarańczy i czerwieni przywołują na myśl magię natury w pełnym kolorów sezonie.

W kolekcji na sezon jesień-zima 2023 odnajdziemy wyjątkowe ubrania, które nie tylko podkreślą piękno, ale także dodadzą pewności siebie każdej kobiecie, emanując autentycznym stylem Ines de la Fressange.

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO