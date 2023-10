Olimpijczycy wystąpią w strojach od polskiej marki BIZUU

Igrzyska olimpijskie, które rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia 2024 będą szczególne z trzech powodów. Po pierwsze, igrzyska olimpijskie wracają do stolicy Francji po 100 latach. Po drugie, to wyjątkowe wydarzenie dla Polski i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który będzie obchodził 100-lecie startów Olimpijskiej Reprezentacji Polski w igrzyskach. Po raz pierwszy olimpijska reprezentacja pod biało-czerwoną flagą wystartowała w I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Chamonix 1924 i w Igrzyskach VIII Olimpiady Paryż 1924. Igrzyska olimpijskie to również widowiskowa ceremonia otwarcia, na której można podziwiać wspaniałe kreacje sportowców reprezentujących kraje biorące udział w tej najważniejszej sportowej imprezie na świecie. Przygotowanie strojów dla reprezentacji jest zawsze ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie największym wyzwaniem, z jakim mierzą się najwybitniejsi projektanci mody i marki modowe. Stroje, w których występują sportowcy podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, powinny zarówno odzwierciedlać kulturę, charakter, tożsamość danego kraju, jak również zapadać w pamięć, wyróżniać się fasonem, krojem, stylem czy kompozycją kolorystyczną.

Do współpracy przy projektowaniu strojów olimpijskich zapraszani są najwybitniejsi twórcy mody z całego świata, m.in.: Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani, Christian Louboutin czy René Lacoste. W Polsce, na nadchodzące igrzyska olimpijskie, Polski Komitet Olimpijski powierzył przygotowanie galowych strojów marce modowej BIZUU. BIZUU to prężnie działająca na polskim rynku marka modowa dla kobiet, która powstała w 2011 roku. Założyły ją poznanianki – siostry Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan. Znakiem rozpoznawczym BIZUU jest wysoka jakość materiałów, dbałość o detale oraz autorskie printy. BIZUU to również połączenie aktualnych trendów z nowatorskimi rozwiązaniami. Marka posiada 4 butiki stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdyni oraz sklep internetowy na www.bizuu.pl.

- Kierując się wyborem projektanta strojów na ceremonię otwarcia Igrzysk XXXIII Olimpiady w Paryżu, braliśmy pod uwagę kilka elementów. Jednym z głównych był fakt, że Olimpijska Reprezentacja Polski będzie obchodzić 100-lecie występu na IO. Stulecie to przypada w Paryżu, który niezaprzeczalnie jest stolicą światowej mody. Marka BIZUU to połączenie elegancji, wyszukanych wzorów, niezwykłego wyczucia stylu oraz wykorzystania wysokiej jakości materiałów. Siostry Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan wielokrotnie udowodniły, że potrafią zaproponować niebanalne ubrania dostosowane do każdej sylwetki. Jestem przekonany, że Olimpijska Reprezentacja Polski będzie najlepiej ubraną reprezentacją w historii – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes PKOl.

- Decyzja o zaangażowaniu marki BIZUU w igrzyska olimpijskie jest wyrazem naszego głębokiego zamiłowania do sportu oraz dumy z reprezentacji Polski na międzynarodowej arenie. Sport to nie tylko rywalizacja i wysiłek, ale także symbol jedności, determinacji i współpracy. Dlatego właśnie zależy nam, aby nasi sportowcy czuli się pewnie i mieli poczucie, że godnie reprezentują kraj w wyjątkowym otoczeniu, jakim jest stolica mody Paryż. Przyszłoroczny gospodarz igrzysk staje się dla nas inspiracją do stworzenia wyjątkowych projektów odzwierciedlających zarówno unikatowy styl BIZUU, jak i polskie tradycje modowe. Chcemy, aby nasze projekty ubrań dla polskich olimpijczyków były symbolem dumy z przynależności do wspólnoty sportowej i kulturowej, a jednocześnie szansą na eksplorację nowych, inspirujących ścieżek projektowych. Niech to partnerstwo przyczyni się do większego rozkwitu reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, zarówno w dziedzinie sportu, jak i mody – mówi Blanka Jordan, współzałożycielka marki BIZUU.

Umowa o współpracę przewiduje przygotowanie strojów reprezentacyjnych dla zawodniczek i zawodników. W konferencji prezentującej nowego Partnera PKOl nie mogło zabraknąć pięknych polskich zawodniczek, mistrzyń w swoich sportach, które wystąpiły w kreacjach przygotowanych dla nich przez BIZUU.

Martyna Swatowska-Wenglarczyk (drużynowa mistrzyni świata w szpadzie): – Pierwszym krokiem będzie dla nas 100-procentowe potwierdzenie kwalifikacji, więc na razie przed nami mniejsze cele i kroczki. Ciężko jest teraz mówić o tym, jaki i czy, przywieziemy z Paryża medal, ale zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby wrócić z Francji ze złotym krążkiem.

Aleksandra Ziemborska (wicemistrzyni świata U-23 w koszykówce 3x3): - Mam nadzieję, że polskie koszykarki 3x3, wzorem męskiej reprezentacji, zakwalifikują się i zadebiutuję w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasze kwalifikacje są nieco trudniejsze, ponieważ wiele naszych rywalek gra świetnie. Jednak nasz sport jest bardzo nieprzewidywalny i nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć. My zrobimy wszystko, żeby uzyskać kwalifikację, a potem żeby zdobyć medal, bo on będzie naszym celem w stolicy Francji.

Maria Stenzel (libero siatkarskiej reprezentacji Polski, brązowa medalistka tegorocznej Ligi Narodów): – Rozpuścimy włosy, ubierzemy BIZUU i pojedziemy do Paryża z otwartą głową. Będziemy starać się wywalczyć tam najlepszy z możliwych wyników. Oczywiście mamy wielką motywację, bo polskie siatkarki dawno nie były na igrzyskach olimpijskich i zrobimy wszystko, żeby walczyć o najwyższe cele.

