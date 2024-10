OOPawelec otwiera Pop-Up w butiku Vandy Novak

W ramach Pop-Up'u, OOPawelec oferuje starannie wybraną selekcję od najmodniejszych światowych marek, takich jak Saint Laurent czy Tom Ford. Wśród propozycji znajdują się również wybory z niszowych kolekcji od John Dalia oraz Linda Farrow. To idealna szansa, by znaleźć okulary nie tylko funkcjonalne i świetnie dopasowane do indywidualnych potrzeb, ale także doskonale wpisujące się w najgorętsze trendy.

Starannie dobrana selekcja okularów OOPawelec harmonijnie współgra z ofertą butów Vandy Novak, które zostały stworzone na miarę kobiet pragnących być zauważone. Od butów na subtelnym obcasie, idealnych na wieczorne spotkania, po fantazyjne kozaki sięgające ud – Vanda Novak oferuje szeroką gamę modeli, które mogą doskonale uzupełniać każdą stylizację. Niezależnie od wyboru – casualowych szpilek czy drapieżnych modeli tłoczonych we wzór egzotycznej skóry – projekty od marki to manifest pewności siebie. Dobrze dopasowane, wysokiej jakości buty oraz okulary mają ogromny wpływ na to jak kobieta dostrzega sama siebie. Dlatego też oferta OOPawelec i Vandy Novak skierowana jest przede wszystkim do kobiet pragnących podążać za aktualnymi trendami, które są otwarte na eksperymentowanie modą, a także chcą podkreślić swoją urodę oraz wyrazić swój indywidualny styl.

Coraz więcej kobiet dostrzega wartość, jaką niesie interakcja z produktami premium, co jest znaczącym krokiem w kierunku świadomego wyboru. W odpowiedzi na te potrzeby, OOPawelec po raz kolejny pojawia się w miejscu gdzie kobiety mogą znaleźć luksusowe i ponadczasowe akcesoria, które bez dwóch zdań staną się ich nieodłącznym towarzyszem.

Pop Up zlokalizowany jest w butiku marki Vanda Novak przy ulicy Mokotowskiej 51/53 w lokalu numer 65 w Warszawie i czynny będzie do 16 listopada 2024 r.

i Autor: materiał prasowy OOPawelec