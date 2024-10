Na maksa wydłużone i pogrubione rzęsy! Ten tusz to potrafi

Najnowsza kampania Kiko Milano, zrealizowana wraz z Emmą Roberts na ulicach Mediolanu, koncentruje się na oczach i poświęcona jest mascarze Maxi Mod Color. Według marki pełne objętości rzęsy to najlepszy sposób na podkreślenie spojrzenia i nadania mu wyrazistości. Zdjęcia wykonała Sarah Silver, a spot wyreżyserował Damien Krisl. Wizualizacje produktu skupione zostały wokół jego wyjątkowych zalet. Mascara Maxi Mod Color zapewnia rzęsom niesamowitą objętość przez wiele godzin i dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych. Poza klasyczną kultową czernią możemy wybrać elektryczny błękit, śliwkę, brąz, metaliczną zieleń, fuksję i turkus. Dzieląc się przemyśleniami na temat nowej kampanii, Emma Roberts powiedziała: Praca z KIKO MILANO była świetną zabawą. Uczestnictwo w procesie twórczym z tą marką zawsze daje mi ogromną radość. Tym razem eksperymentowaliśmy z warstwowym kolorem i teksturą, stawiając na zabawne podejście do klasycznego makijażu, a mi bardzo podobała się możliwość zrobienia czegoś nieco nieoczekiwanego.

Aby uzyskać Maxi Mod Look stworzony przez Kiko Milano wspólnie z Emmą Roberts potrzebne będą paleta Master Eye Shadow Palette oferująca aż 15 stonowanych cieni dających różne wykończenia oraz nowe cienie Water Eyeshadow Chrome Tech – intensywnie napigmentowane, zapewniające wielowymiarowy efekt utrzymujący się do 12 godzin. Kształt oczu pomogą uwydatnić eyeliner lub kredka, więc w zależności od preferencji, należy sięgnąć po Unlimited Automatic Eyeliner and Khol (doskonały do wykonania kreski wewnątrz i na zewnątrz linii wodnej), Ultimate Pen Eyeliner (jest super precyzyjny) lub Everstanding Kajal (daje dymny efekt). Bogaty, głęboki kolor rzęsom zapewni natomiast gwiazda kampanii, czyli Mascara Maxi Mod Color. Wzbogacona olejkiem arganowym perfekcyjnie pokrywa każdą rzęsę, zwiększając efekt objętości aż do 200% i utrzymuje się na nich do 10 godzin, dzięki czemu możesz liczyć na perfekcyjny look przez cały dzień. I to na maxa!

i Autor: materiał prasowy Kiko Milano

