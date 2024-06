i Autor: materiał prasowy OOPawelec i ParelParel

Strefa mody

OOPawelec wprowadza pierwszy autorski produkt - wielofunkcyjny łańcuszek do okularów stworzony z marką ParelParel

W czasach, gdy okulary to nie tylko narzędzie do korekcji wzroku lub ochrony przed słońcem, ale też istotny element mody i osobistego stylu. Pojawiła się potrzeba akcesoriów, które nie tylko podkreślają indywidualność okularów, ale również dodadzą im charakteru. Tak powstały wielofunkcyjne łańcuszki do okularów Freya i Larke.