Orzeźwiająca moc mięty. Nowy suchy szampon od Anwen

Suchy szampon o zapachu mięty The Fresh Maker od Anwen (17,99 zł/200 ml) to produkt, który pozwala w zaledwie dwie minuty odświeżyć włosy, dodać im objętości, a także pomaga ułożyć fryzurę. Lekka formuła nie obciąża, a delikatny, miętowy zapach sprawia, że używanie kosmetyku staje się przyjemnym rytuałem. Ponieważ nie wymaga użycia wody, sprawdzi się w każdych warunkach, a zaoszczędzony czas możemy spożytkować w znacznie przyjemniejszy sposób.

Błyskawiczne odświeżenie

Miętowy zapach kojarzy się z przyjemnym orzeźwieniem. Nic więc dziwnego, że właśnie taki aromat ma suchy szampon The Fresh Maker od Anwen (17,99 zł/200 ml). To produkt, który nie tylko uratuje nas, gdy musimy ekspresowo odświeżyć włosy, ale także ułatwia ułożenie fryzury. Wystarczy mocno wstrząsnąć opakowanie przed użyciem, spryskać pasma u nasady w odległości 15 cm i pozostawić przez dwie minuty. Po tym czasie wystarczy wmasować produkt, a w razie potrzeby wyczesać jego nadmiar szczotką. Zaledwie chwila wystarcza, by składniki aktywne kosmetyku skutecznie zadziałały. Wśród nich znajduje się skrobia ryżowa, czyli naturalny absorbent, który pochłania sebum i odświeża włosy bez potrzeby użycia wody. Ponadto kosmetyk zawiera także pantenol, znany ze swoich właściwości łagodzących oraz sok z aloesu. Ten duet sprawia, że szampon skutecznie koi podrażnienia, nawilża skórę i odżywia włosy. Z kolei dodatek olejków eterycznej z mięty zielonej i pieprzowej błyskawicznie odświeża i przywraca pasmom lekkość. Po użyciu suchego szamponu The Fresh Maker od Anwen włosy są czyste, odbite od nasady, pełne objętości. Delikatny miętowy zapach na długo pozostawia przyjemne uczucie orzeźwienia. To idealny produkt dla tych, którzy cenią pielęgnację na najwyższym poziomie, naturalne efekty oraz szybkie i skuteczne rozwiązania.