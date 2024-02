Oto sekret pięknych dłoni bez zmarszczek. Postaw na ceramidy

Skuteczna pielęgnacja w domowym SPA. Jak aplikować kremy do twarzy?

Objawy zachodzących procesów starzenia pojawiają się na skórze dłoni już po 30 roku życia. Z upływem czasu problem się nasila – skóra traci napięcie i jędrność, pojawiają się zmarszczki i przebarwienia. Na pogorszenie wyglądu i kondycji skóry dłoni wpływ ma również jej specyficzna budowa – cienka, z niewielką ilością gruczołów łojowych, a także działanie czynników zewnętrznych. W efekcie skóra dłoni zaczyna się zmieniać! A samo regularne stosowanie odżywczego kremu staje się niewystarczające!

Kuracja z 7 ceramidami to 3 zaawansowane kosmetyki bazujące na kompleksie złożonym z wyspecjalizowanych i bioaktywnych ceramidów o synergicznym działaniu na kondycję skóry, oraz na składnikach stosowanych do tej pory jedynie w pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry twarzy. To skuteczne rozwiązanie przeciwko utracie elastyczności, zmarszczkom i przebarwieniom.

Co kryją składy kosmetyków z Kuracji z 7 ceramidami?

kompleks 7 wyspecjalizowanych ceramidów – wzmacniają barierę naskórkową, poprawiają poziom nawilżenia, ujędrniają i uelastyczniają skórę,

oligopeptyd - wpływa na rozjaśnienie i wygładzenie skóry,

niacynamid – działa antyoksydacyjnie, poprawia jędrność i elastyczność oraz rozjaśnia przebarwienia.

arbutyna - wspomaga proces regeneracji i redukuje widoczność przebarwień,

20% kompleks humektantowo-lipidowy - działa regenerująco, zmiękczająco, nawilżająco i odżywczo,

witaminę E i F – chronią przed wolnymi rodnikami i działają regenerująco,

ekstrakt z CICA - wpływa na poprawę jędrności i elastyczności,

prowitaminę B5 - działaj regenerująco i kojąco na podrażnienia,

masła roślinne - działają okluzyjnie, zabezpieczając skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, a także zmiękczają oraz wygładzają skórę.

Dzięki ich połączonemu działaniu skóra dłoni staje się bardziej jędrna, miękka i gładka, a także bardziej odporna na działania czynników zewnętrznych.

Serię Kuracja z 7 ceramidami tworzą:

Ochronny lekki krem do rąk z filtrem SPF20 (nawilżenie + ochrona)

Formuła 2 w 1 głęboko nawilża i przywraca delikatnej skórze rąk aksamitną gładkość, a jednocześnie zapewnia jej ochronę przed promieniowaniem UV. Krem chroni przed fotostarzeniem, minimalizuje powstawanie plam pigmentacyjnych i zmniejsza widoczność istniejących przebarwień.

Głęboko regenerujący preparat barierowy do rąk (regeneracja + ochrona)

Jego skoncentrowana, bogata formuła aktywnie wspomaga odbudowę płaszcza hydrolipidowego, powleka naskórek filmem, uszczelniając go na zasadzie okluzji, a jednocześnie dostarcza niezbędnych składników aktywnych. To preparat szczególnie polecany do stosowania w pielęgnacji wieczornej. Efekty zobaczymy już po 1 aplikacji!

Silnie naprawczy krem-serum do rąk (wzmocnienie + odbudowa skóry)

Skoncentrowana formuła kremu-serum skutecznie regeneruje skórę dłoni i przywraca jej gładkość, miękkość i elastyczność. Efekt zauważymy od razu! Ten wyjątkowy kosmetyk uzupełnia niedobory ceramidów w naskórku, dostarcza optymalnej dawki lipidów, witamin i składników nawilżających, dzięki czemu realnie go wzmacnia i stymuluje procesy regeneracji – skutecznie go odnawiając. W zależności od potrzeb krem-serum do rąk może być stosowany zarówno w dzień, jak i na noc.

Kosmetyki z serii Kuracja z 7 ceramidami nie zawierają sztucznych barwników ani kompozycji zapachowych. Ich delikatny zapach to zasługa naturalnego olejku z bergamotki – świeży, energetyczny aromat sprawia, że pielęgnacja staje się przyjemnością!

