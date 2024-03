OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

S.R. STUDIO. LA. CA. to kolekcja odzieży i akcesoriów zainspirowana przez ponad dziesięć lat eksperymentów i tworzenia tekstyliów jako medium amerykańskiego artysty Sterlinga Ruby'ego. S.R. STUDIO prezentuje nowe oferty poza wszelkimi ograniczeniami kalendarza.

Po raz pierwszy OTW by Vans i S.R. STUDIO. LA. CA. wspólnie prezentują zupełnie nowy model Vans. Zatytułowany "Clash the Wall", sneaker jest połączeniem czterech klasyków Vans: Old Skool 36, Authentic, Mid-Skool 77 i Sk8-Hi. Wykonane monochromatycznie w neonowych odcieniach zieleni i pomarańczy, nawiązują do przełomowych dzieł Sterling Ruby.

Zobacz także: Moda w rytmie Jungle - autorka hitu “Water” Tyla i zespół Jungle w nowej wiosennej kampanii marki GAP

Pierwszy model ze współpracy między S.R. STUDIO. LA. CA. i OTW by Vans łączy w sobie destrukcyjnego ducha związanego z dziełami sztuki Sterlinga Ruby'ego i dziedzictwem skateboardingu Vans. Fotograf Jack Bool uchwycił nowe style obuwia "Clash the Wall" w S.R. STUDIO. LA. CA. w Vernon w Kalifornii, gdzie odbywała się znaczna część współpracy i procesu projektowania.

"Uwielbiałem jeździć na deskorolce, nadal uwielbiam. Wszystko w niej reprezentuje dla mnie wolność. Od prostych rytuałów wjeżdżania na rampę lub jazdy po krawężniku, jazda na deskorolce przeciwstawia się grawitacji i sama w sobie jest buntownicza" - wyjaśnia Ruby. "Ta współpraca jest bardzo osobista, ze względu na to, że jest to pierwsza współpraca S.R. STUDIO. LA. CA.

Vans wydaje się nam właściwym wyborem. Definiuje historię Zachodniego Wybrzeża. Firma rozpoczęła działalność w 1966 roku i współpracowała z wieloma skaterami, zespołami i ruchami, które miały wpływ na mnie, moją sztukę i sposób, w jaki działa moje studio".

Pod kierownictwem Iana Ginozy, wiceprezesa, dyrektora kreatywnego Pinnacle, OTW by Vans - wraz z partnerami takimi jak S.R. STUDIO. LA. CA.- wyznacza nowy kierunek innowacji produktowych w Vans. "OTW wykorzystuje korzenie Vans w historii skateboardingu i projektowania, aby informować o nowych interpretacjach tego, czym może być Vans" - mówi Ginoza. "Sterling honoruje to podejście, wykorzystując kultowe projekty Vans do stworzenia czegoś nowego".

Aby uczcić premierę OTW by Vans x S.R. STUDIO. LA. CA., Vans zbudował w centrum Los Angeles instalację do jazdy na deskorolce, zaprojektowaną przez PLAYLAB, INC. we współpracy ze Sterling Ruby. Odtwarzając strome wzgórza rozsławione przez skateboarding w San Francisco, tymczasowy pomnik odzwierciedla styl "Clash the Wall" z dwupoziomowymi rampami i odważnym, neonowym wykończeniem. Instalacja będzie dostępna dla społeczności Los Angeles w środę, 28 lutego, w godzinach od 12:00 do 16:00 czasu PST przy 2108 Bay Street.

Współpraca będzie dostępna w ograniczonych ilościach za pośrednictwem wyselekcjonowanych globalnych partnerów hurtowych, począwszy od czwartku, 29 lutego, o 9:00 czasu PST / 12:00 czasu EST. W nadchodzących latach pojawią się dodatkowe wersje obuwia i odzieży, a drugi drop pojawi się przed końcem 2024 roku.

i Autor: Materiały prasowe Vans