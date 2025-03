Outspoken - linia zegarków eco od GUESS Watches

Puder to prawdziwy hit w makijażu. Jaki kosmetyk wybrać?

Kolekcja GUESS ECO to odpowiedź na rosnące potrzeby świadomych konsumentów, którzy poszukują produktów etycznych i przyjaznych środowisku. Każdy zegarek z tej linii został wykonany z najwyższej jakości ekologicznych surowców: etycznie pozyskiwanej skóry, metali szlachetnych oraz innowacyjnych tworzyw sztucznych, pochodzenia roślinnego.

Sercem zegarków GUESS ECO jest innowacyjny mechanizm solarny, eliminujący potrzebę regularnej wymiany baterii. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się niezawodnym czasomierzem, jednocześnie minimalizując swój ślad węglowy.

GUESS OUTSPOKEN GW0587L3

Zegarek damski OUTSPOKEN GW0587L3 przyciąga wzrok swoim kolorem i sportowym designem. Koperta i pasek w odcieniu soczystego różu, z białymi detalami i charakterystycznym logo GUESS ECO, podkreślają jego nowoczesny, ekologiczny charakter. Na pasku widnieje napis „I AM MADE FROM PLANTS”. Tarcza w delikatnym, liliowym odcieniu z wyraźnymi indeksami i wskazówkami zapewnia doskonałą czytelność. To idealny model dla osób, które chcą połączyć modny, współczesny styl z troską o planetę.

GUESS OUTSPOKEN GW0587L2

Model GUESS OUTSPOKEN GW0587L2 wyróżnia się nowoczesnym i dynamicznym stylem, łącząc głęboki granat z intensywnymi, neonowymi akcentami. Koperta i pasek, utrzymane w stonowanej kolorystyce, zostały wykonane z biodegradowalnych materiałów roślinnych. Kontrastujące zielone indeksy, wskazówki i detale nadają zegarkowi energetycznego, miejskiego charakteru.

Każdy model z kolekcji GUESS ECO to nie tylko stylowy dodatek, ale także swego rodzaju manifest. Marka GUESS, łącząc swoje dziedzictwo z nowoczesnym podejściem do zrównoważonego rozwoju, udowadnia, że moda i troska o planetę mogą iść w parze.

