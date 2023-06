Owocowa pielęgnacja na lato 2023. Zamień swoją łazienkę w SPA

Produkty limitowane od marki Ziaja na lato to nowa propozycja 6 wegańskich kosmetyków do pielęgnacji ciała wyróżniających się zapachami dojrzałych w słońcu orzeźwiających, apetycznych, przepysznych, smakowitych owoców. Niezwykłe nuty słodkiej mirabelki i soczystego arbuza zapewniają przyjemne uczucie odprężenia i przywołują myśl o wakacyjnych beztroskich chwilach. Lekkie i łagodne formuły produktów bazują w min. 90% na składnikach pochodzenia naturalnego, przeznaczone są do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Opakowania kosmetyków umożliwiają wygodną aplikację, są łatwe w przechowywaniu, dzięki czemu świetnie sprawdzą na co dzień oraz w podróży.

Co znajdziesz w sklepach?

Żele pod prysznic

Orzeźwia i relaksuje w czasie mycia

Delikatnie oczyszcza i odświeża

Pielęgnuje skórę

Balsam do ciała

Skutecznie nawilża

Wygładza i ujędrnia

Drobnoziarnisty peeling do ciała

Delikatnie złuszcza i oczyszcza naskórek

Pozostawia skórę gładką i świeżą

Co wybierasz?

i Autor: Materiały prasowe ZIaja

i Autor: Materiały prasowe Ziaja