Owocowa pielęgnacja włosów z Garnier Fructis Hair Food

Każdą z maskę Hair Food można używać na jednej z trzech sposobów:

jako maskę - nałóż obficie na całość włosów, pozostaw na 3 minuty i dokładnie spłucz, aby intensywnie odżywić

jako odżywkę - nałóż na mokre włosy, następnie spłucz, aby je natychmiast odżywić i ułatwić rozczesywanie, bez obciążania

jako odżywkę bez spłukiwania - na mokre albo suche włosy, nałóż na końcówki, aby je odżywić i zapewnić miękkość na dłużej

Pielęgnacja z papayą do włosów zniszczonych

Regenerująca maska Hair Food Papaya jest dedykowana włosom zniszczonym. Formuła wzbogacona o witaminy C, E i F nadaje intensywny blask, nawilża i wzmacnia. Maska regeneruje włosy, zapobiega ich puszeniu, wygładza włókna i uszczelnia łuskę włosa w lekkiej formule. Jej możliwości to zasługa między innymi papai. To właśnie ten owoc wykorzystany w pielęgnacji włosów ma zdolności naprawcze. Poza tym, że naprawia uszkodzenia, to jeszcze działa wzmacniająco na przyszłość. 94% mniejsza łamliwość.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Pielęgnacja z bananem do włosów bardzo suchych

Odżywcza maska Hair Food Banana do włosów bardzo suchych posiada 13% odżywczych kompleksów w tym Omega 6 i 9, masło shea oraz ekstrakt z banana. Ten ostatni ze względu na swoje nawilżające właściwości jest idealnym elementem pielęgnacji nawet bardzo suchych włosów. Do tego w składzie znajdują się również witaminy C, E i F. Takie połączenie odpowiada za to, żeby włosy były 7x bardziej nawilżone.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Pielęgnacja z anansem do włosów matowych

Maska do włosów Hair Food Pineapple przeznaczona jest do matowych włosów. Zapewnia im nie tylko piękny, olśniewający blask i odżywienie, ale aż 2 razy mniej rozdwojonych końcówek. Produkt zawiera ekstrakt z organicznego ananasa, a także witaminy C, E i F. Dzięki temu jest w stanie odmienić wygląd matowych włosów, którym brakuje blasku.