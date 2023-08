Owocowa regeneracja skóry

Zatrać się w wiśnionej podróży do świata pielęgnacji z linią kosmetyków Wiśnia Wio od Tutti Frutti... Bez względu na to, czy wolisz szybki prysznic o poranku, czy może długą kąpiel po całym, zabieganym dniu –doskonale sprawdzi się tu olejek do kąpieli i pod prysznic Wiśnia Wio. To on oczyści ciało, nawilży, odpręży, a przy tym otuli Cię rozkosznym aromatem. Po kąpieli warto sięgnąć po peeling cukrowy Wiśnia Wio, który pozwoli usunąć martwy naskórek, przywróci skórze sprężystość i gładkość oraz przygotuje ją do dalszej pielęgnacji. Produkt wystarczy nanieść na zwilżone ciało i delikatnie masować okrężnymi ruchami. Po wykonaniu peelingu użyj balsamu do ciała Wiśnia Wio, który poprawia kondycję i wygląd skóry, a przy tym wprowadzi Cię w fantastyczny nastrój! A jeśli chcesz, by wiśniowy zawrót głowy trwał przez cały dzień, to koniecznie musisz poznać mydło w płynie Wiśnia Wio – pełne naturalnych olejków owocowych oraz witamin A, E i F. Z nim nie tylko oczyścisz i odświeżysz swoje dłonie… Przygotuj się na odświeżenie i nawilżenie delikatnej skóry dłoni. Teraz możesz spełnić swoje marzenie o #sweetlife!

i Autor: Materiały prasowe Tutti Frutti