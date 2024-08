Owocowe lato z kosmetykami o zapachu Maliny & Mięty - Bain de Nature od Yves Rocher

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

W kolekcji Malina & Mięta znajdziemy m.in. eko-uzupełniacz żelu pod prysznic, nawilżające mleczko do ciała, mgiełkę do ciała i włosów oraz klasyczne mydło w kostce, które pozostawia dłonie pachnące owocowo-ziołową nutą.

Malina to prawdziwa skarbnica witamin i antyoksydantów, które pomagają chronić skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dzięki swoim właściwościom nawilżającym, malina wspomaga regenerację skóry, nadając jej jedwabistą gładkość i zdrowy blask. Z kolei mięta działa kojąco i odświeżająco. Jej naturalne właściwości antybakteryjne wspomagają oczyszczanie skóry, sprawiając, że staje się odświeżona i promienna.

Mleczko do ciała Malina & Mięta (51,90 zł/390ml) to esencja nawilżenia; szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką i odżywioną przez cały dzień. Gdy potrzebujesz odświeżenia, sięgnij po mgiełkę do ciała i włosów Malina & Mięta (68,90 zł/100ml) – jej delikatny zapach przynosi ukojenie i przyjemnie orzeźwia. Krem do rąk Malina & Mięta (25,90 zł/30ml) to must-have każdej torebki; zapewni dłoniom odpowiednie nawilżenie i ochronę, otulając je przyjemnym zapachem.

Zrównoważona pielęgnacja

W kolekcji Bain de Nature znajdziemy ekologiczne uzupełniacze, które pomagają ograniczyć zużycie plastiku i wprowadzić bardziej zrównoważone rozwiązania do codziennej pielęgnacji. Żel pod prysznic refill Malina & Mięta (51,90 zł/600 ml) to produkt dostępny w opakowaniu wykonanym w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych pozyskanych na wybrzeżach Indii. To mały krok ku większej trosce o środowisko, który możesz włączyć do swojego rytuału pielęgnacyjnego.

W skład gamy Malina & Mięta z serii Bain de Nature wchodzą:

Mleczko do ciała, 390 ml, cena: 51,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 200 ml, cena: 28,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 400 ml, cena: 39,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, eko-uzupełniacz, 600 ml, cena: 51,90 zł

Mgiełka do ciała i włosów, 100 ml, cena: 68,90 zł

Żel do mycia rąk, 190 ml, cena: 25,90 zł

Mydło w kostce, 80 g, cena: 21,90 zł

Krem do rąk, 30 ml, cena: 25,90 zł

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher