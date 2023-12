Pancerna pomadka na Sylwestra. Nie zmaże jej ani rosół, ani śledzik, ani chipsy. Idealna na pocałunek o północy

Nawilżenie skóry to podstawa makijażu. Aby kryjący i bardziej trwały podkład wyglądał na cerze dobrze i jej nie przesuszał potrzeba właśnie nawilżenia. Nawilżający Krem do Twarzy SPF 30 od CeraVe, który intensywnie pielęgnuje skórę, ale też chroni ją przed promieniami UVA i UVB. Dzięki recepturze powstałej przy współpracy z ekspertami odbudowuje barierę lipidową skóry i przywraca jej elastyczność.

Zobacz także: Przepiękne paznokcie na sylwestra. Ten manicure od tygodni robi furorę w salonach kosmetycznych. Kobiecy i zjawiskowy

Piękny makijaż to także rozświetlone spojrzenie. Zanim zabierzesz się za make-up, to zadbaj o skórę pod oczami. Krem my skin changer oh my glow od marki tołpa Eliminuje cienie, worki i opuchnięcia. Nasyca silnymi antyoksydantami. Połyskujące pigmenty natychmiast nadają świetlistość. Dla osób potrzebujących efekt natychmiastowego liftingu polecamy Yoskine Maryoku Silk, krem pod oczy i wokół ust wypełniający zmarszczki. Spektakularnie wygładza on nawet głębokie zmarszczki, a także niweluje oznaki zmęczenia. Działa przeciwzmarszczkowo i nawilżająco.

Czas na makijaż. Efekt wow Twojej skórze zapewni bronzer i róż w kremie. Postaw na sticki do konturowania od marki PIXI. Są one ja miękkie masełko, która dodaje rumieńców lub opalenizny. Łatwo się blendują i nie ścierają.

Najbardziej trwała pomadka na świecie? Proszę bardzo, to pomadka Maybelline Vintyl, która zapewnia ustom niesamowity i intensywny kolor. Przy tym jest odporna na ścieranie i przetrwa całą noc. To zdecydowanie kosmetyk do zadań specjalnych.