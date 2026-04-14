Pędź do salonu kosmetycznego i poproś o pedicure Soap Nails. Wyjdziesz z niego zadowolona jak nigdy wcześniej. Modny pedicure 2026

Katarzyna Kustra
2026-04-14 14:40

Nadchodzące cieplejsze dni już teraz skłaniają kobiety do odwiedzenia salonu kosmetycznego w celu wykonania pedicure. A jakie kolory paznokcie będą modne w tym sezonie 2026 roku? Z pewnością warto postawić na piękny pedicure Soap Nails. Z nim każda kobieta wyjdzie od kosmetyczki zadowolona jak nigdy wcześniej.

Autor: Diignat/ Shutterstock
  • Wiosna to czas, by zadbać o stopy i przygotować je na sezon otwartych butów.
  • Modny pedicure 2026 stawia na elegancję i naturalność, wpisując się w trend "quiet luxury".
  • Dominują subtelne odcienie, a hitem jest pedicure "Soap Nails".
  • Czym dokładnie charakteryzuje się ten minimalistyczny, ale niezwykle efektowny trend?

Modny pedicure 2026. Te kolory dominują w tym sezonie

Wiosna nabiera tempa, a już za pasem cieplejsze dni. I w związku z tym wiele kobiet rozpoczyna przygotowania do założenia swoich ukochanych sandałków i klapek. Jednak zanim to zrobimy warto wybrać się do salonu kosmetycznego, aby zadbać o swoje stopy przed pokazaniem ich światu. Tu nie tylko chodzi o doprowadzeniu podeszew i pięt do idealnej gładkości, ale przede wszystkim o wykonanie manicure, który będzie doskonałym dopełnieniem wiosennych stylizacji. I zapewne wiele pań zastanawia się, jaki pedicure będzie modny w 2026 roku? Otóż nadchodzące sezony są zdecydowanie zdominowane przez styl "quiet luxury". Modny pedicure w 2026 roku łączy elegancję, naturalność i dbałość o zdrowie stóp z subtelnymi, nowoczesnymi akcentami kolorystycznymi i zdobieniami. Wśród modnych kolorów paznokci na pedicure z pewnością znajdą się: nude, róże, delikatne biele, a także bezbarwne, lśniące lakiery. Jednym z najmodniejszych peducire w 2026 roku z pewnością będą Soap Nails.

Pędź do salonu kosmetycznego i poproś o pedicure Soap Nails. Jak wyglądają?

Z pewnością zaletą takiego pedicure jest fakt, że naturalne odcienie lakierów są na tyle uniwersalne, że będą doskonale pasować do każdej stylizacji i na każdą okazję. To dlatego pedicure Soap Nails już teraz cieszy się tak dużym powodzeniem. To pedicure, który nie wygląda ostentacyjnie – zadbane płytki, naturalne kolory. Paznokcie muszą być idealnie opiłowane, skórki starannie odsunięte i zadbane, a płytka paznokcia zdrowa i gładka. Żadnych odprysków lakieru, nierównych długości czy postrzępionych krawędzi. Chodzi o osiągnięcie efektu nieskazitelnie czystych, lśniących i zdrowych paznokci, wyglądających tak, jakby właśnie zostały umyte i wypolerowane mydłem.

Polecany artykuł:

To o ten manicure błagają kobiety w salonach kosmetycznych w tym roku. Eleganck…
