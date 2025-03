Peggy Gou twarzą Super Stay Lumi Matte od Maybelline New York

Retro kolekcja The Lush Version to prawdziwa nostalgia lat 90-tych

W ramach kampanii promującej nowy podkład, twarzą marki została uznana na całym świecie ikona muzyki elektronicznej, mody i stylu – Peggy Gou. Kampania wystartowała w marcu i będzie trwać do maja. Będzie widoczna w punktach sprzedaży online i offline, a także w mediach społecznościowych. Dystrybuowana będzie w TV przez 5 tygodni, digitalu przez 8 tygodni, OOH przez 6 tygodni. Dodatkowo, kampania obejmuje działania na platformach społecznościowych takich jak Instagram, TikTok oraz YouTube, angażując influencerów i użytkowników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z produktem.

„Peggy Gou to artystka, która łączy w sobie nowoczesność, autentyczność i wyjątkowy styl – cechy, które idealnie pasują do naszej marki” – mówi Paulina Gajzlerowicz, Advocacy Brand Manager Maybelline New York w Polsce. „Lumi Matte to odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy oczekują produktów łączących trwałość z naturalnym efektem.” - mówi Weronika Kłodzińska, Brand Manager dla kategorii Face Maybelline New York w Polsce.

Kluczowe cechy Super Stay Lumi Matte:

Ultralekki: Podkład lekki jak powietrze, dzięki innowacyjnej technologii Air Flex skóra oddycha, a Ty zapominasz o ciężkim, niekomfortowym uczuciu.

Formuła: Dzięki oddychającej formule, wzbogaconej aminokwasami, podkład jest odporny na pot, wodę i ścieranie.

Długotrwały efekt: Podkład utrzymuje się aż do 30h, zapewniając długotrwały, świeży wygląd przez cały dzień.

Super Stay Lumi Matte to rewolucyjny podkład stworzony z myślą o osobach, które szukają idealnego matowego wykończenia, które zapewnia trwałość przez cały dzień. Dzięki innowacyjnej formule, podkład łączy matowy efekt z naturalnym, promiennym wyglądem skóry. Kampania ma na celu dotarcie do szerokiego grona konsumentów, podkreślając unikalne właściwości produktu i jego doskonałą jakość.