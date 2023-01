Piękna i wygładzona skóra! Promienna cera każdego dnia. Postaw na połączenie makijażu z pielęgnacją

To będzie Twój osobisty synonim wygody. Must have na domowy odpoczynek

Podstawą każdego makeupu jest promienna i wygładzona cera. Skóra pełna blasku i rozświetlenia to również jeden z największych hitów makijażowych tego sezonu. W nadchodzących miesiącach to przede wszystkim dobrze dobrany podkład będzie stanowił podstawę makijażu. Nie lubisz ciężkich i kryjących podkładów? Wybierz krem BB. Jego lekka formuła i pielęgnacyjne dodatki zadbają o Twoją skórę, a kolory zostanie wyrównany.

Multi-pielęgnacyjny krem BB ALGOTONE od polskiej marki Sensum Mare to gwiazda w swojej kategorii. Ten mały gagatek idealnie sprawdzi się niezależnie od typu skóry. Łączy on w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Cera jest promienista, niedoskonałości zamaskowane i prezentuje się zdrowo i świeżo. ALGOTONE skupia w sobie wszystkie cechy, które charakteryzują SENSUM MARE, tj. najwyższą jakość produktu, innowacyjne podejście do receptur, eleganckie, szklane opakowania. Składy są spójne z tym do czego nas przyzwyczaiła marka, znajdziemy w nich charakterystyczne dla brandu algi morskie i wodę z lodowca, ale również sporą ilość nowych, innowacyjnych składników, które działają ochronnie na skórę twarzy, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje fitoplankton pochodzący z wulkanicznych jezior, chroni skórę przed negatywnymi skutkami działania promieniowania UVA i UVB oraz niebieskim światłem. Poprawia wygląd skóry, nadając jej naturalny blask; wyciąg z peruwiańskiej rośliny Tara i kiełków słonecznika, który skutecznie chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania podczerwonego, niebieskiego i negatywnym wpływem wolnych rodników czy kompleks Pollustop, który tworzy nieokluzyjny film na skórze, zapewniając ochronę przeciw zanieczyszczeniom, które można spotkać na co dzień.

- Nasze Klientki wielokrotnie pytały nas o kremy BB stąd wiedzieliśmy, że kosmetyki te są bardzo pożądane i musimy wpisać je na listę nowości jakie planowaliśmy. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi czytając pierwsze komentarze i recenzje kremów ALGOTONE, potwierdzają one, że dwa lata intensywnej pracy z technologami i laboratorium i trzymanie się zasad, które formułują nas jako markę, opłaciło się. Wprowadziliśmy kosmetyki, które łączą to co najlepsze w tej kategorii produktów, doskonałe krycie i dużą dawkę pielęgnacji, a dodatkowe składniki chronią skórę przed zanieczyszczeniami i światłem HEV oraz promieniami UV - mówią twórcy marki Łukasz Kołodziejek i Maciej Tęsiorowski.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

