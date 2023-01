i Autor: pixabay

Piękna inicjatywa znanej marki. 800 milionów posiłków na rzecz pomocy w walce z problemem niedożywienia wśród dzieci

Nu Skin Enterprises, wiodąca firma branży pielęgnacji urody i wellness, w ramach inicjatywy społecznej Nourish the Children (NTC) od 2002 roku przekazała 800 milionów pożywnych posiłków na rzecz potrzebujących dzieci zmagających się z problemem niedożywienia z ponad 65 krajów. To do nich trafiają posiłki VitaMeal, stanowiące bogate źródło składników odżywczych. Otrzymują je od niezależnych organizacji charytatywnych, które pomagają przekazywać darowizny w postaci opakowań posiłków zakupionych przez liderów sprzedaży, klientów i pracowników Nu Skin.