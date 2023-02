Piękny gest Joe Bidena podczas wizyty w Kijowie. To, co założył na zawsze zostanie w pamięci Ukraińców

Joe Biden w Kijowie. Niespodziewana wizyta i spotkanie z prezydentem Zełenskim

Wizyta Joe Bidena w Kijowie była zaskoczeniem dla całego świata. W poniedziałek, 20 lutego 2023 prezydent USA przybył do Ukrainy. To jego pierwsza wizyta w tym kraju od początku inwazji Rosji. Ściśle zaplanowana i dopracowana pod każdym względem, była trzymana w tajemnicy do ostatniej minuty. Wizyta Bidena w Kijowie to z pewnością ważny symbol wsparcia dla kraju, który od niemal roku walczy o swoją wolność. To także jasny znak dla Rosji, że Ukraina wciąż może liczyć na wsparcie ze strony Zachodu. Prezydent Joe Biden podczas wizyty w Kijowie spotkał się oczywiście z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i pierwszą damą Ołeną. W trakcie swojego przemówienia ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS. Zapowiedział też kolejne amerykańskie sankcje, które zostaną nałożone na Rosję. W oczy rzuca się jeszcze jeden szczegół, który jest zarazem pięknym gestem w stronę Ukrainy. Chodzi o pewien element ubioru prezydenta Joe Bidena.

Piękny gest Joe Bidena podczas wizyty w Kijowie

Prezydent USA podczas przemówienia, które wygłosił w poniedziałek w Kijowie przykuł spojrzenia całego świata. I to nie tylko za sprawą swojej niespodziewanej wizyty w kraju, który od niemal roku walczy z najeźdźcą, czy wsparcia militarnego, jakie obiecał Ukrainie. Joe Biden w Kijowie miał na sobie symboliczny krawat w niebieskie i żółte pasy. Nie sposób nie zauważyć, że krawat prezydenta USA nawiązywał do flagi Ukrainy. To piękny gest, który na pewno zostanie w pamięci Ukraińców na wiele lat.

