Piekny uśmiech i higiena jamy usntej to pierwszy krok Twojej pielęgnacji

Zanim zdecydujesz się na profesjonalne zabiegi, możesz wypróbować kilka domowych metod wspomagających biel zębów. Regularne szczotkowanie pastą z węglem aktywnym (używaj jej z umiarem, np. 2-3 razy w tygodniu) może pomóc w usuwaniu powierzchniowych przebarwień. Innym sposobem jest płukanie ust rozcieńczonym octem jabłkowym, który dzięki swoim właściwościom kwasowym może delikatnie wybielać, jednak zawsze pamiętaj, aby po nim dokładnie wypłukać jamę ustną wodą, by chronić szkliwo.

Utrzymanie bieli zębów to nie tylko kwestia wybielania, ale przede wszystkim codziennych nawyków. Aby zapobiegać przebarwieniom, ogranicz spożycie kawy, herbaty, czerwonego wina i ciemnych napojów gazowanych, które są głównymi winowajcami. Jeśli nie możesz ich całkowicie wyeliminować, staraj się pić je przez słomkę i przepłucz usta wodą od razu po spożyciu. Regularne wizyty u higienistki stomatologicznej (przynajmniej raz na pół roku) pomogą usunąć osady i utrzymać zęby w doskonałej kondycji.

FOREO ponownie wyznacza nowe standardy na rynku pielęgnacji jamy ustnej, wprowadzając rozwiązanie bez nadtlenków i bez nadwrażliwości, które wybiela zęby oraz regeneruje dziąsła w zaledwie 6 dni. W czasach, gdy olśniewający uśmiech stał się jednym z najważniejszych elementów wizerunku, nieustannie poszukujemy skutecznych metod wybielania zębów, które zapewniają widoczne efekty - bez bólu i nieprzyjemnej nadwrażliwości. Odpowiedzią na te oczekiwania jest najnowsza premiera marki FOREO, światowego lidera w dziedzinie technologii skin-tech klasy medycznej. Firma przedstawia issa™ Teeth Whitening Set – pierwszy na świecie soniczny system do wybielania zębów.

issa™ Teeth Whitening Set eliminuje konieczność wyboru pomiędzy profesjonalnymi efektami a komfortem użytkowania. To elegancki, bezprzewodowy zestaw do wybielania zębów, który łączy zaawansowaną technologię światła LED z opatentowaną przez FOREO technologią pulsacji sonicznych Sonic Pulse Technology. Efektem jest kompleksowa kuracja wybielająca połączona z profesjonalną pielęgnacją dziąseł - wszystko w jednym urządzeniu.

Siła 18% PAP – pożegnaj uszkodzenia powodowane przez nadtlenki

Inteligentna technologia wybielania zębów FOREO wykorzystuje innowacyjny żel niezawierający nadtlenków, opracowany na bazie zaledwie dziewięciu starannie dobranych składników. Jego kluczowym komponentem jest 18% PAP (kwas ftalimidoperoksykapronowy). PAP skutecznie rozkłada uporczywe przebarwienia po kawie, herbacie czy czerwonym winie poprzez bezpieczny proces utleniania, nie uwalniając przy tym szkodliwych wolnych rodników. W klasycznych preparatach wybielających wolne rodniki przenikają przez szkliwo i podrażniają kanaliki zębinowe – mikroskopijne kanaliki prowadzące do nerwu zęba. To właśnie one odpowiadają za charakterystyczny, przeszywający ból oraz nadwrażliwość, których doświadcza wiele osób po zabiegach wybielania. Rezultat zastosowania technologii PAP? Szybkie usuwanie przebarwień przy zachowaniu 100% bezpieczeństwa dlaszkliwa oraz pełnego komfortu dla dziąseł.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Opatentowana technologia Sonic Pulse Technology marki FOREO

Znana z kultowej serii szczoteczek issa™, technologia delikatnych pulsacji sonicznych równomiernie rozprowadza żel z 18% PAP po powierzchni każdego zęba w ciągupierwszych dwóch minut zabiegu. To kluczowe rozwiązanie, ponieważ jedną z najczęstszych przyczyn nieskuteczności domowych systemów wybielających jest nierównomierna aplikacja żelu, jego gromadzenie się w wybranych miejscach oraz niejednakowy kontakt preparatu z powierzchnią zębów.

Terapia światłem Dual LED

Niebieskie światło LED

Współpracuje bezpośrednio z formułą wybielającą zawierającą 18% PAP, aktywując proces rozkładania przebarwień. Intensywne światło przyspiesza działanie preparatu i zapewnia równomierne wybielenie wszystkich zębów, dzięki czemu uśmiech staje się jaśniejszy i bardziej jednolity już po każdej sesji.

Czerwone światło LED

To coś więcej niż wybielanie. W dedykowanym trybie pielęgnacji dziąseł światło przenika pod ich powierzchnię, wspomagając mikrokrążenie, redukując stany zapalne oraz stymulując regenerację tkanek. Każdy zabieg przyczynia się do poprawy kondycji dziąseł i ogólnego zdrowia jamy ustnej.

Nakładka OMNIFIT™ MOUTH TRAY

Specjalnie zaprojektowana, aby dopasować się do każdego kształtu i rozmiaru jamy ustnej, zapewniając stały kontakt żelu z powierzchnią wszystkich zębów przez cały czastrwania zabiegu.

Idealny dla zabieganych

Bezprzewodowe, kompaktowe urządzenie zostało stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu – zarówno w domu, jak i w podróży. Wystarczy 15 minut dziennie przez 6kolejnych dni, aby uzyskać wyraźnie bielszy uśmiech i zdrowsze dziąsła.

Jak stosować?

1. Przygotowanie

Umyj zęby, aby usunąć płytkę nazębną i resztki jedzenia. Następnie odkręć końcówkę strzykawki z żelem wybielającym issa™ Advanced Teeth Whitening Gel i nałóż jednączwartą jej zawartości na podstawę każdej strony nakładki (łącznie połowę strzykawki).

2. Zabieg

Umieść nakładkę w ustach i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Kolejne naciśnięcia pozwalają przełączać tryby pracy:

niebieskie + czerwone LED – wybielanie zębów i pielęgnacja dziąseł,

niebieskie LED – wyłącznie wybielanie,

czerwone LED – wyłącznie pielęgnacja dziąseł.

3. Płukanie

Po 15 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Po zakończeniu zabiegu dokładnie wypłucz usta wodą.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, wykonuj zabieg codziennie przez 6 kolejnych dni. Efektem będzie wyraźnie bielszy i bardziej promienny uśmiech. Każda strzykawka posiada wygodną końcówkę typu twist-off, umożliwiającą precyzyjną i czystą aplikację żelu bezpośrednio na urządzenie. Po każdym użyciu można ją ponownie szczelnie zamknąć, dzięki czemu aktywna formuła z 18% PAP zachowuje pełną skuteczność od pierwszego do szóstego dnia kuracji.

Jedna sesja wymaga dokładnie połowy zawartości strzykawki. W zestawie startowym znajdują się trzy strzykawki - ilość idealnie dopasowana do pełnej, sześciodniowejkuracji wybielającej. Aby utrzymać osiągnięte rezultaty, nie ma potrzeby zakupu nowego urządzenia. FOREO oferuje osobne zestawy uzupełniające.