Pielęgnacja dla kobiet w ciąży

Ciąża to szczególny czas w życiu każdej kobiety. Ważne jest, aby pielęgnacja była równie wyjątkowa, zapewniając pełne poczucie bezpieczeństwa oraz dostarczając skórze niezbędnych składników i minerałów. PERFECTA FOLIC MOM to nowa linia przeznaczona do pielęgnacji skóry już od pierwszego dnia ciąży.

W ciąży nasz świat staje się piękniejszy z dnia na dzień, a ciało ulega zmianom. Towarzyszą nam buzujące hormony, które wywierają wpływ na kondycję skóry. Nie tylko staje się ona bardziej wrażliwa, ale też jest narażona na powstawanie rozstępów. Dlatego tak ważne jest dbanie o jej elastyczność. W każdym produkcie z linii PERFECTA FOLIC MOM zastosowano sprawdzone składniki aktywne. W składach znajdziemy niezwykle ważny dla kobiet w ciąży kwas foliowy, który stymuluje syntezę kolagenu, wzmacnia włókna podporowe i regeneruje. Erytrytol poprawia nawilżenie, zapewnia gładkość oraz dba o mikrobiom skóry, minerały odpowiadają za wzmocnienie jej kondycji, a witaminy za wspomaganie procesów naprawczych. Wszystkie produkty zostały przebadane pod nadzorem dermatologa i ginekologa, nie zakłóca badań USG. SPECJALISTYCZNY BALSAM REDUKUJĄCY ROZSTĘPY Redukuje rozstępy i niweluje uczucie napięcia Balsam FOLIC MOM to specjalistyczny produkt przeznaczony do zapobiegania i zwalczania już istniejących rozstępów, od 1. dnia ciąży. Rozjaśnia i wygładza rozstępy zmniejszając ich widoczność, jednocześnie intensywnie nawilża skórę, poprawia jej elastyczność oraz łagodzi uczucie napięcia. Produkt przebadany pod nadzorem dermatologa i ginekologa, nie zakłóca badań USG. SKŁADNIKI AKTYWNE WYBRANE W TROSCE O CIEBIE I MALUSZKA: KWAS FOLIOWY czyli witamina B9. Stymuluje syntezę kolagenu oraz wzmacnia włókna podporowe w skórze zapewniając jędrność i elastyczność. Wykazuje także działanie regenerujące naskórek, dzięki czemu skóra jest gotowa na nadchodzące wyzwania. ERYTRYTOL zwiększa nawilżenie skóry, pomaga zachować jej miękkość i gładkość, harmonizuje jej mikrobiom. MINERAŁY takie jak cynk, magnez, żelazo, miedź, krzem wzmacniają kondycję skóry i przyspieszają jej regenerację. DARUTOZYD wpływa pozytywnie na redukcję rozstępów, wygładza i uelastycznia skórę. WITAMINY E, C F wspomagają procesy naprawcze skóry, poprawiając jędrność oraz elastyczność, wygładzają, zmniejszając widoczność rozstępów. Sposób użycia: Delikatnie wmasuj balsam w skórę, szczególnie w okolicach występowania rozstępów. Stosuj 1-2 razy dziennie.

FIZJOLOGICZNA EMULSJA DO HIGIENY INTYMNEJ I MYCIA CIAŁA Delikatnie oczyszcza i wspomaga fizjologiczne pH Emulsja do higieny intymnej i mycia ciała FOLIC MOM to specjalistyczny produkt przeznaczony do oczyszczania i pielęgnacji skóry już od 1. dnia ciąży. Emulsja nawilża i łagodzi podrażnienia. Zadba o równowagę mikrobiomu skóry, zwłaszcza delikatnych okolic intymnych. Produkt przebadany pod nadzorem dermatologa i ginekologa. SKŁADNIKI AKTYWNE WYBRANE W TROSCE O CIEBIE I MALUSZKA: KWAS FOLIOWY przyczynia się do wzmocnienia bariery ochronnej skóry, pomagając tym samym zwiększyć jej poziom nawilżenia. ERYTRYTOL zapewnia odpowiednie nawilżenie i harmonizuje mikrobiom skóry. MINERAŁY takie jak cynk, magnez, żelazo, miedź, krzem wzmacniają kondycję skóry i przyspieszają jej regenerację. WITAMINY E, C, F sprzyjają zachowaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia i łagodzą podrażnienia. D-PANTENOL nawilża, koi oraz przeciwdziała podrażnieniom. Sposób użycia: Nanieś niewielką ilość na zwilżoną skórę ciała i okolic intymnych, następnie dokładnie spłucz wodą.

D-PANTENOL nawilża, koi oraz przeciwdziała podrażnieniom. Sposób użycia: Nanieś niewielką ilość na zwilżoną skórę ciała i okolic intymnych, następnie dokładnie spłucz wodą. OLEJKOWE SERUM DO MASAŻU ZAPOBIEGAJĄCE ROZSTĘPOM Zapobiega rozstępom, poprawia jędrność i elastyczność Olejkowe Serum FOLIC MOM to specjalistyczny produkt przeznaczony do delikatnego i czułego masażu skóry już od 1. dnia ciąży. Stosowany regularnie, zapobiega powstaniu rozstępów, zmniejsza ich widoczność, niweluje nieprzyjemne uczucie swędzenia i ściągnięcia skóry. Produkt przebadany pod nadzorem dermatologa i ginekologa, nie zakłóca badań USG. SKŁADNIKI AKTYWNE WYBRANE W TROSCE O CIEBIE I MALUSZKA: KWAS FOLIOWY czyli witamina B9. Stymuluje syntezę kolagenu oraz wzmacnia włókna podporowe w skórze zapewniając jędrność i elastyczność. Wykazuje także działanie regenerujące naskórek, dzięki czemu skóra jest gotowa na nadchodzące wyzwania.

CICA czyli wąkrota azjatycka. Jej ekstrakt odpowiada za odżywienie oraz pobudzenie skóry do regeneracji. Dzięki temu skóra staje się bardziej elastyczna, co minimalizuje powstawanie rozstępów. Sposób użycia: Delikatnie wmasuj serum w skórę, szczególnie w okolice narażone na powstanie rozstępów: brzuch, uda i pośladki. Stosuj 1-2 razy dziennie. i Autor: materiał prasowy Perfecta Ukochana Marcina Hakiela chwali się brzuszkiem. Jest coraz większy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.