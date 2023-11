Pielęgnacja dłoni. Mały bohater Twoich dni

Skóra naszych dłoni w szczególności narażona jest na wysuszenie i podrażnienia. Dlatego tak ważne jest stosowanie kosmetyków nawilżających, które przynoszą poczucie ukojenia. SENSUM MARE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów i wprowadza do oferty krem do rąk z linii ALGOBODY, który nie tylko regeneruje skórę, ale również głęboko nawilża.

Siłą naszych kosmetyków jest natura, a tym, co nas napędza do działania są nasi klienci. Słuchamy ich opinii i wprowadzamy na rynek kosmetyki, które wpisują się w ich potrzeby. Doskonałym tego przykładem jest intensywnie nawilżająco-odżywczy krem do rąk z linii ALGOBODY. Jestem przekonany, że okaże się małym bohaterem wielkich dni i prawdziwym ALGObuddy każdego, kto będzie go używać – mówi Maciej Tęsiorowski – założyciel marki SENSUM MARE.

Postawiliśmy sobie za cel stworzenie kremu do rąk, który będzie niezawodnym kosmetykiem w codziennej pielęgnacji. I udało się! Prezentujemy krem wyróżniający się 23 składnikami aktywnymi, w 100% wegańską formułą i unikalną recepturą w 97% pochodzenia naturalnego. Produkt z pewnością stanie się niezbędnikiem w torebce każdej kobiety - mówi Łukasz Kołodziejek – założyciel marki SENSUM MARE.

Premierowy, intensywnie nawilżająco-odżywczy krem do rąk i paznokci z linii ALGOBODY to doskonała propozycja dla osób, których dłonie wymagają nawilżenia oraz regeneracji. Został stworzony z myślą o pielęgnacji delikatnej skóry dłoni, szczególnie tej podrażnionej, przesuszonej, wymagającej odżywienia. Wyjątkowa formuła zawiera 23 starannie wyselekcjonowane składniki aktywne. Unikalne połączenie ekstraktu z 5 alg morskich, trehalozy oraz masła Shea, nazywanego darem Afryki, pielęgnuje, wygładza i przynosi ukojenie. Co ważne, nie pozostawia tłustej, lepkiej warstwy na dłoniach. Krem działa jak odżywczo-regeneracyjna terapia dla skóry i chroni przed nadmierną utratą wody z naskórka, a kwiatowo-drzewny zapach sprawi, że poczujesz się wyjątkowo.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

