Pielęgnacja loków. Czego potrzebuje skręt włosów?

Fale, loki i szalone skręty – to marzenie wielu z nas. Dodają seksapilu, uroku i są ozdobą samą w sobie. Nie bez powodu od dziesięcioleci romantyczne fale zachwycają fanów kina i show-businessu, będąc symbolem naszych ulubionych bohaterek i celebrytek – od kultowej Baby z Dirty Dancing, przez Julię Roberts do… Meridy Walecznej. Loki wyglądają jak marzenie! To prawda, jednak stanowią także typ włosów, które wymagają pracy, zachodu i regularnej, spersonalizowanej pielęgnacji, by… mogły błyszczeć. I to dosłownie, ponieważ kręcone pukle mogą mieć skłonność do przesuszenia, utraty połysku i elastyczności. Kosmetolodzy podpowiadają, że istnieje kilka składników naturalnych, które szczególnie sprzyjają pięknym skrętom. Ekspert radzi.

Miód i aloes

W przypadku każdego rodzaju włosów, kluczowym (i niełatwym) wyzwaniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i regularne odżywienie kosmyków. Dzięki temu pasma wyglądają pięknie i zdrowo. W przypadku włosów kręconych poziom nawilżenia wpływa także na sprężystość, czyli… to absolutna podstawa ich zadbanego wyglądu. Jak zadbać o nawilżenie „kędziorków”? Eksperci wskazują na tandem: aloes i miód.

– Domowa pielęgnacja włosów kręconych powinna być oparta na bardzo skutecznym nawilżeniu. I tu z pomocą przychodzi nam natura. Idealny tandem komponentów to wyciąg z aloesu i ekstrakt z miodu. Każdy z tych składników świetnie wpływa na odżywienie włosa i przeciwdziała jego przesuszeniu – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – Miód od tysiącleci doceniany był przez naszych przodków. I słusznie, ponieważ jego wpływ na nasz organizm jest zbawienny. Aloes działa kojąco i regenerująco. To prawdziwy „opatrunek” dla skóry i włosów. Miodowo-aloesowy tandem znajdziemy m.in. w Masce i odżywce 2 w 1 oraz w Szamponie w piance Sielanka z linii Czerwone Maki o inspirującym, kwiatowym zapachu. Warto dodać, że kwiatowe aromaty w domowym SPA to synonim bezcennego relaksu, który idealnie towarzyszy skutecznej pielęgnacji – dodaje.

Zobacz także: Moda na jesień i zimę. W tym sezonie postaw na wysoką jakość materiałów

Siła lnianej tradycji

Proste, delikatne jak len włosy w kolorze słomkowego blondu. Skojarzenie jest, jak najbardziej, doskonałe, jednak to właśnie kręcone, niesforne pasma będą idealnie reagowały na olej lniany. Dlaczego? Ponieważ ten naturalny wyciąg ma działanie antyoksydacyjne, odżywcze i ogranicza łamliwość pasm. – Olej lniany sprawia, że pasma stają się miękkie, lśniące i pewne blasku. Warto zatem do codziennej pielęgnacji wybierać produkty, które zawierają ten cenny składnik – mówi Agnieszka Kowalska.

Masło shea

Trzecim komponentem, na który stawiają fryzjerzy i kosmetolodzy, jest masło shea – pochodzące z afrykańskiego drzewa masłowego. Czy wiesz, że ten egzotyczny składnik świetnie współdziała z naszymi rodzimymi „darami natury”? Otula włos, uelastycznia i zapobiega utracie wody, pozwalając na uzyskanie efektu pięknych loków bez „puszenia”. A przecież o to chodzi, prawda?

Kędziorki, sprężynki, fale czy afro w stylu retro. Niezależnie od tego, jaką fryzurę wybierzemy, piękne loki to te starannie wypielęgnowane, zdrowe i sprężyste. Eksperci wskazują, że droga do nich wiedzie przez regularną, spersonalizowaną pielęgnację przy użyciu produktów inspirowanych naturą.

Sielanka szampon w piance do włosów kręconych i falowanych

Czerwone maki

Szampon w piance opracowany z myślą o włosach kręconych i falowanych. Idealnie oczyszcza skórę głowy, a bogata kompozycja składników aktywnych zawierająca ekstrakt z aloesu, niacynamid i wyciąg z miodu intensywnie nawilża i regeneruje kosmyki. Dzięki temu podkreśla skręt, nadaje włosom połysk i niweluje puszenie.

Sielanka Odżywczy spray do włosów kręconych i falowanych

Czerwone maki

Odżywczy spray do włosów kręconych bez spłukiwania. Specjalnie dobrana formuła zwiera glicerynę, ekstrakt z aloesu oraz miodu, które silnie i dogłębnie nawilżają, regenerują, uelastyczniają i kondycjonują włosy, podkreślając skręt pasm. Spray wzbogacony został o olej lniany, który działa antyoksydacyjnie, odżywia i ogranicza łamliwość kosmyków. Regularne stosowanie sprawia, że włosy kręcone stają się miękkie, lśniące i pełne blasku.

i Autor: Materiały prasowe Sielanka