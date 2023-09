Pielęgnacja skóry głowy. Trycholog radzi

PEELING KONTRA SZAMPON

Zacznijmy od podstaw pielęgnacji skóry głowy. Jedną z nich jest szampon, bez którego nie tylko odpowiednia pielęgnacja nie byłaby w ogóle możliwa. To na tyle popularny produkt, że nie musimy się rozwodzić nad tym, jakie ma działanie. Istotna jest jednak różnica pomiędzy peelingiem a szamponem. Choć głównym zadaniem obu produktów jest oczyszczanie, odbywa się ono w zupełnie różny sposób. „Szampon oczyszczający nie jest w stanie usunąć zrogowaciałego naskórka ani oczyścić ujść mieszków włosowych. Jego działanie na skórę głowy jest bardzo powierzchowne. Oczyszcza skórę głowy i włosy z kurzu, zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i resztek kosmetyków do stylizacji. Zalecany jest do stosowania przed nałożeniem odpowiedniej maski czy odżywki do włosów, ponieważ rozchyla łuski włosa, przez co ułatwia ich lepsze wchłanianie. Natomiast peeling oczyszcza skórę głowy z martwego naskórka, a przy usuwaniu nadmiaru sebum dociera aż do mieszków włosowych. Działa antybakteryjnie i reguluje pracę gruczołów łojowo – potowych, dzięki czemu włosy są odciążone i odbite od nasady. Delikatny masaż wykonywany podczas peelingu poprawia mikrokrążenie skóry głowy, odżywia i dotlenia mieszki włosowe, co powoduje szybszy porost włosów. Systematycznie wykonywane peelingi skóry głowy powodują lepsze wchłanianie składników aktywnych zawartych w produktach pielęgnacyjnych do skóry głowy i włosów. Peeling ma za zadanie również odpowiednio przygotować skórę głowy do zabiegów lub terapii z preparatami specjalistycznymi np. wzmacniającymi włosy, ułatwia to ich głębsze wchłanianie i zwiększa ich skuteczność”. – tłumaczy dokładnie różnicę trycholog mgr Bożena Podobińska

PEELING IDEALNY – JAK GO ZNALEŹĆ?

Dzięki trychologom i włosomaniaczkom wiedza na temat odpowiedniej pielęgnacji włosów i skóry głowy jest coraz bardziej dostępna. A to powoduje coraz szerszy wybór produktów tego typu na rynku. Obecnie dostępne są enzymatyczne i chemiczne, mechaniczne oraz mieszane peelingi do skóry głowy. Różnią się od siebie w znaczny sposób, a każdy z nich jest dedykowany innym rodzajom i problemom skóry głowy. O ich działaniu i skuteczności opowiada trycholog mgr Bożena Podobińska

- „Peelingi chemiczne i enzymatyczne zawierają aktywne składniki o właściwościach rozpulchniających naskórek i rozpuszczających wszelkie zanieczyszczenia oraz sebum zalegające w ujściach mieszków włosowych. Środki wykorzystywane w peelingach chemicznych to kwasy owocowe oraz kwas salicylowy. Substancjami aktywnymi w peelingach enzymatycznych są enzymy naturalne występujące w owocach. To rodzaj delikatnych peelingów, dedykowany dla osób ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień. Z kolei peelingi mechaniczne działają podobnie jak peelingi do ciała - posiadają drobinki złuszczające zrogowaciały naskórek. Skórę głowy oczyszcza się w trakcie jej masażu. Taki rodzaj peelingów zalecany jest osobom, które mają grubą skórę głowy ze skłonnościami do przetłuszczania się.” I ostatni rodzaj, mieszany peeling do skóry głowy, czyli połączenie dwóch powyższych w jednym produkcie. Peelingi różnią się także formułą i składnikami aktywnymi, które również mogą świetnie wpłynąć na działanie skóry głowy lub ją podrażnić. „Warto zwracać uwagę zarówno na typ, jak i na skład produktu – podpowiada specjalistka. - Przykładowo, nadmiernie przetłuszczająca się lub łojotokowa skóra głowy wymaga peelingu z kwasem salicylowym w składzie. Natomiast cienka i wrażliwa potrzebuje znacznie delikatniejszych, nawilżających substancji, takich jak aloes lub alantoina. Z kolei peeling z olejkiem herbacianym w składzie będzie się świetnie sprawdzał przy skórze głowy z problemem łupieżu.”

KLUCZ DO SUKCESU, CZYLI REGULARNOŚĆ

Efekty czujemy i widzimy już po pierwszym użyciu peelingu. Różnica przed i po jest naprawdę ogromna. Ale tak samo jak w przypadku pielęgnacji innych partii ciała – skóra głowy potrzebuje regularnego złuszczania, aby przywrócić jej dobrą kondycję. Trycholog również przypomina, że to najważniejsza sprawa - „Skóra głowy, podobnie jak skóra naszego ciała ulega złuszczaniu w cyklu ok. 25-28 dni. Na niej oprócz warstwy rogowej mamy pozostałości po odżywkach, maskach i produktach do stylizacji włosów. Dlatego warto systematycznie raz na dwa tygodnie stosować peeling do skóry głowy, aby oczyścić ujścia mieszków włosowych, tym samym zadbać o ich dotlenienie i znormalizować pracę gruczołów łojowo-potowych, co pozwoli zniwelować efekt przetłuszczających się włosów u nasady oraz zapobiegać nadmiernemu złuszczaniu się naskórka.”

SZTUKA UMIARU

Należy uważać, aby też nie przesadzić z częstotliwością używania peelingu. Tak samo jak przy skórze twarzy czy ciała, może to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Jeśli jednak uważasz, że Twoja skóra głowy potrzebuje częstszego korzystania z peelingów, koniecznie skonsultuj się z trychologiem. Przy regularnym używaniu peelingu możemy zauważyć wymierne korzyści. Często wydaje nam się, że borykamy się z problemem nadmiernego przetłuszczania skóry głowy, podczas gdy po prostu nieodpowiednio dbamy o jej dokładne oczyszczenie i dotlenienie mieszków włosowych. Gdy skóra głowy jest w dobrej kondycji, możemy również zauważyć zmniejszenie wypadania włosów. Jeśli zatem nie są to objawy choroby skóry głowy, peeling może pomóc rozwiązać wiele problemów. „Regularne stosowanie peelingu powoduje normalizację pracy skóry głowy i tym samym gruczołów łojowo–potowych. Dlatego jego systematyczne stosowanie utrzymuje równowagę skóry i redukuje tym samym problemy z nadmiernym przetłuszczaniem oraz łupieżem.”.

CZY PEELING DO SKÓRY GŁOWY JEST DLA CIEBIE?

Każda skóra głowy polubi co innego, a zatem warto szukać, sprawdzać, wczytywać się w składy i testować. Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy wrażliwej i delikatnej skórze głowy lub jej wszelkich schorzeniach. Naturalnie, jak przy wszelkich innych kosmetykach, są też przeciwwskazania do używania peelingu. Warto się o nich dowiedzieć od samego eksperta. „Osoby, które mają problemy ze skórą głowy np. różnego rodzaju alergie, cierpią na Atopowe Zapalenie Skóry (AZS), łuszczycę czy Łojotokowe Zapalenie Skóry (ŁZS) taki zabieg koniecznie powinny skonsultować ze specjalistą trychologiem czy lekarzem dermatologiem, którzy zdiagnozują problem i dobiorą odpowiedni peeling lub pielęgnację, aby przywrócić zdrowie skórze głowy. UWAGA! Nie należy w takich wypadkach kupować i stosować peelingów czy szamponów oczyszczających na własną rękę. Można w ten sposób pogorszyć stan skóry głowy. Także różnego rodzaju infekcje skóry, zapalenie czy uszkodzenia skóry głowy, oparzenia słoneczne, grzybica, rany na skórze głowy są przeciwwskazaniem do wykonywania jakiegokolwiek oczyszczania skóry głowy tym bardziej stosowania peelingów. Może to doprowadzić do pogorszenia się stanu skóry głowy i rozprzestrzeniania się infekcji. Dodatkowo nie należy stosować peelingów do skóry głowy bezpośrednio przed i po koloryzowaniu włosów – należy zachować co najmniej 7-dniowy odstęp. Przed użyciem peelingu należy wykonać próbę uczuleniową na małym obszarze skóry - szczególnie dotyczy to osób cierpiących na alergię. Kobiety w ciąży w tym okresie nie powinny stosować peelingów ze względu na niektóre składniki aktywne, które mogą przeniknąć przez skórę i mogą być niebezpieczne dla płodu” – tłumaczy mgr Bożena Podobińska.

Kondycja skóry głowy ma bardzo duży wpływ na stan, a co za tym idzie wygląd włosów. Zadbaj o nią odpowiednio, aby móc cieszyć się lśniącymi kosmykami. Zarówno o skalp, jak i o włosy na długości dba marka BARWA, która ostatnio uzupełniła linię Barwa Naturalna Octowa o Peeling Trychologiczny Octowy, pełen drogocennych składników. Kompleksowo dba o skórę głowy poprzez jej dokładne oczyszczenie z sebum i innych zanieczyszczeń, złuszczanie martwego naskórka oraz udrożnienie mieszków włosowych. Kompleks kwasów, mocznik i papaina delikatnie, ale skutecznie złuszczą martwy naskórek oraz usuną inne zanieczyszczenia. Zawartość argininy pobudza krążenie krwi w skórze głowy, dzięki czemu mieszki włosowe są lepiej dotlenione, a w rezultacie włosy zostają pobudzone do wzrostu. Peeling trychologiczny doskonale przygotowuje skórę głowy do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Sprawia, że włosy nabierają objętości i dłużej pozostają świeże.

