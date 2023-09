Perfumy na jesień 2023, które wprawią Cię w dobry nastrój. Te zapachy kojarzą się z pięknem i szczęściem. Otul się niby, gdy za oknem deszcz

Top trendy perfum na jesień 2023

Legenda w nowym wydaniu - Marka Lancôme wprowadziła właśnie do swojej oferty La vie est belle L’Extrait. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Zapach jest deklaracją luksusu wyrażoną przez każdy pojedynczy składnik formuły. To czyste szczęście w odcieniu złota, przetłumaczone na język zapachów. Wierny kwiatowo-gourmand naturze La vie est belle, L’Extraitstanowi reinterpretację kultowej eau de parfum. Dzięki zawartości najszlachetniejszych surowców z palety perfumiarzy, oferuje nadzwyczaj wyrafinowane i niezwykle zmysłowe doświadczenia. W nutach głowy, akord uświęconego kadzidła dodaje pikantny akcent świeżym, soczystym akordom bergamotki i czerwonych owoców.

Sì, legendarny zapach dla kobiet Giorgio Armani, otwiera nowy rozdział olfaktorycznej sagi, prezentując nowy flakon, nowy, intensywny zapach i nową kampanię. Nadaje on klasycznej ścieżce zapachowej Sì cieplejszy charakter, łącząc nektar z czarnej porzeczki z aksamitnym kwiatowym sercem i zmysłowym bukietem wanilii.

"Damska woda perfumowana Gucci Bloom przeniesie Cię do przepięknego kwitnącego ogrodu, w którym poczujesz zapach najdelikatniejszych kwiatów. Woda perfumowana Bloom ma czysto kwiatowy skład. Łączy w sobie akordy wiciokrzewu, tuberozy i jaśminu arabskiego, dzięki czemu zapach odznacza się wyrafinowaną elegancją i kobiecością. Kwiatowy aromat wzbogacono znanym ze zmysłowości korzeniem irysa, który dodaje kompozycji zapachowej głębi i uroku" - przeczytasz na stronie Notino.

