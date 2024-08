i Autor: materiał prasowy MIXA

Strefa beauty

Pielęgnacja skóry po ekspozycji na słońce i przebywaniu w klimatyzowanych pomieszczeniach

Rodzaj pielęgnacji warto dopasować nie tylko do typu cery, ale również czynników środowiskowych. Pory roku i warunki w jakich funkcjonujemy mają bowiem wpływ na to, czego potrzebuje nasza skóra. W okresie letnim rutyna pielęgnacyjna powinna uwzględniać szczególne potrzeby związane z palącym słońcem na zewnątrz oraz klimatyzacją w pomieszczeniach. Oba czynniki sprawiają, że priorytetem staje się dobre nawilżenie. Dotyczy ono nie tylko twarzy, ale całego ciała. Duet Mixa to dwa kosmetyki, które kompleksowo zadbają o skórę po ekspozycji na słońce i/lub klimatyzację.