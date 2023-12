Pielęgnacja skóry problematycznej. Co musisz o nie wiedzieć?

N e chodzi tylko o to, że kiedy się zdenerwujesz możesz się zaczerwienić albo spocić. Psychodermatologia udowadnia, że przedłużający się stres może bardzo negatywnie oddziaływać na skórę. Stresujesz się – źle wyglądasz – znowu się stresujesz. Nieustanne poruszanie się w tym zamkniętym kole potrafi doprowadzić do ciężkich chorób fizycznych i psychicznych. Stres pobudza oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, czyli trzy gruczoły, które odgrywają kluczową rolę w reakcji organizmu na stres. To z kolei aktywuje wytwarzanie czynników prozapalnych, takich jak kortyzol i hormony zwane katecholaminami, które mogą kierować komórki odpornościowe z krwiobiegu do skóry lub stymulować prozapalne komórki skóry. Zaczyna się od zaczerwienienia, swędzenia, uczucia nieprzyjemnego ściągnięcia skóry, która staje się bardziej wrażliwa i reaktywna. Gorzej się goi, przy cerze tłustej pojawiają się wypryski (kortyzol stymuluje wytwarzanie większej ilości sebum), a wszelkie istniejące schorzenia (na przykład egzema czy łuszczyca) mogą znacząco się zaostrzyć. Podstawową rzeczą jest wówczas próba odnalezienia źródła stresu i opanowania go. Dobrym rozwiązaniem jest medytacja, odprężająca kąpiel przy relaksujących dźwiękach czy sesja oddechowa. Warto regularnie wybierać się na relaksujące masaże, wypocić się w sauniei jak najwięcej przebywać wśród przyrody. Do pielęgnacji wybieramy wówczas jedynie najdelikatniejsze, dedykowane konkretnym problemom kosmetyki. Proponujemy te najskuteczniejsze!

Zobacz także: Makijaż pełen blasku. Te kosmetyki upiększą Twoją skórę. Top 5 bestsellerów na każdą okazję

Przy problemach trądzikowych:

BARWA Siarkowa® Siarkowy Peeling-Maska 2w1 Wygładzający 22,99 zł/120 ml dzięki naturalnym składnikom złuszczającym dogłębnie oczyszcza i wygładza. Innowacyjna formuła 2w1 sprawia, że kosmetyk może być stosowany jako maska lub peeling, zapewnia skórze odświeżenie, oczyszczenie porów i złagodzenie podrażnień. Wśród kluczowych składników znajdziemy bioaktywną siarkę i niacynamid.

Przy problemach z zaczerwienioną skórą:

MEDIDERMA REDNESS CONTROL A&A SENSITIVE krem żel nawilżający z kwasem azelainowym działa zarówno przy rozszerzonych naczynkach jak i trądziku różowatym. Ze względu na swój skład, Żel do twarzy przeciwko zaczerwienieniom normalizuje keratynizację skóry i odblokowuje pory, pomaga przywrócić funkcję bariery skórnej poprzez dostarczanie wzmacniających ją niezbędnych kwasów tłuszczowych. Oprócz tego ogranicza ilość sebum, poprawia mikrokrążenie, łagodzi rumień i zmniejsza zaczerwienienia.

Przy zmęczonych, przesuszonych okolicach oczu:

EISENBERG Paris The Eye Serum (dostępny w perfumeriach Sephora oraz na sephora.pl) łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym. Jest to innowacyjna metoda, która jest w 100% naturalna i nie wymaga stosowania silikonu. Dodatkowo formuła zawiera niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, odpowiedniego dla wrażliwej skóry, ma silne działanie antyoksydacyjne, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień. Kofeina roślinna posiada zdolność do stymulacji krążenia oraz sprawia, że skóra jest lepiej dotleniona, jej koloryt staje się wyrównany, a cienie pod oczami znikają. Biomimetyczny peptyd to kolejny składnik, który zapobiega glikacji kolagenu (która wpływa na zwiększenie ilości wolnych rodników), dzięki czemu skóra dłużej zachowuje jędrność. Reguluje także mikrokrążenie krwi, przez co likwiduje cienie i obrzęki będące wynikiem gromadzenia się płynu w przestrzeniach międzykomórkowych.

Przy problemach z pękającymi, rozszerzonymi naczynkami:

PERFECTA PHARMACY Cera Naczynkowa Przeciwzmarszczkowy krem wzmacniający naczynka zmniejsza zaczerwienienie skóry, zapobiega powstawaniu ,,pajączków”, redukuje zmarszczki i odżywia. Zawiera niacynamid, C-Hydrocomplex, witaminę B12 i ekstrakt z arniki oraz olej z pestek winogron.

Przy problemach z nawracającymi wypryskami i krostkami:

Dr Skin Clinic Booster Trądzik (dostępny w Super-Pharm) zawiera terpinen-4-ol en z najefektywniejszych składników olejku z drzewa herbacianego, który ma właściwości ograniczające rozwój bakterii wywołujących trądzik. Kwas salicylowy zmniejsza powstawanie niedoskonałości, a ektoina nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja