Pielęgnacja skrojona na jesień

Czy emocje mają zapach? A może zapach pomaga kreować nastrój i naszą rzeczywistość? Marka tołpa® wraz z mistrzami perfumiarstwa skomponowała linię body & soul, w której obok skutecznych składników aktywnych zamknięto nuty zapachowe pomagające pielęgnować także… emocje. Dzięki tołpa.® body&soul poczujesz się dobrze w swojej skórze i o każdej porze dnia.

Zobacz także: Kto jest Twoim Aniołem Stróżem? Sprawdź imię swojego Anioła Stróża według daty urodzenia

ROZBUDŹ SWOJĄ ENERGIĘ

Czasami czujemy, że już od samego rana możemy góry przenosić, a innym razem potrzebujemy bodźca, który wyzwoli naszą moc. W linii energia tołpa® body&soul znajdziemy żel do mycia ciała z delikatnym peelingiem i sorbet do ciała o energetycznym zapachu skomponowanym przez mistrzów perfumiarstwa, który pobudza do działania. Energia to zapach olejku eterycznego z różowego pieprzu, nut cytrusów i jaśminu. Produkty obok energetyzującego zapachu wyróżnia orzeźwiająca konsystencja o naturalnym, żółtym kolorze.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

i Autor: Materiały prasowe tołpa

Każdy dzień wymaga od nas chwil skupienia. Zarówno w pracy na zadaniach i celu czy w domu, gdy spędzamy czas z naszymi najbliższymi. Koncentracja jest wtedy, kiedy potrafimy przez dłuższy czas patrzeć w tym samym kierunki, skupiamy się na celu, robimy swoje (nie rozprasza nas wtedy nawet hałas tuż obok) i kiedy pomysły przychodzą same do głowy, a praca… robi się sama. Koncentracja ma zapach olejku eterycznego z Palo Santo, nut rozmarynu i jałowca i kremowo-żelową konsystencję o naturalnym zielonym kolorze.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

i Autor: Materiały prasowe tołpa

Po dniu pełnym zadań i wyzwań, warto zatroszczyć się o swój komfort i zadbać o wyciszenie. Spokój jest wtedy, gdy nie przychodzą żadne powiadomienia, możesz poruszać się w swoim rytmie, czujesz się dobrze w swojej skórze i masz czas dla siebie. Spokój to także akceptacja. Jest wielowymiarowy, nieoczywisty i zaskakujący, a jego nuty rozwijają się w czasie. Spokój to zapach olejku eterycznego z kardamonu, nut kadzidła i paczuli. Produkty uwodzą otulającą konsystencją o naturalnym błękitnym kolorze.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

i Autor: Materiały prasowe tołpa