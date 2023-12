Pielęgnacja włosów skrojona dla blondynek. Koniec z żółtymi refleksami. Wygładzająca maska do blond włosów za 23 zł

Początek grudnia to czas, kiedy już wszyscy pod nosem nucą "Last Christmas" i powoli zaczynają przystrajać domy. To także najlepszy moment na kupowanie bożonarodzeniowych prezentów dla bliskich. Wybierając je teraz mamy sporo czasu na zastanawianie się i nie będziemy się stresować, czy w tym roku kurier wyrobi się z naszą przesyłką. W tym roku przychodzimy do Was wcześniej z pomysłami na prezenty. Kosmetyki i zestawy kosmetyczne to rewelacyjne pomysły na upominki dla bliskich. Możesz postawić na pojedyncze produkty, kore sam wybierzesz, albo na zestawy prezentowe od największych marek. Obejrzyj wideo i odkryj rewelacyjne zestawy prezentowe od polskich marek beauty.

Zobacz także: Bogate serum na zmarszczki w mega promocji Rossmanna. Wygładza cerę niczym płynne złoto. Serum z Rossmanna za 22 zł. "Cudowne"

Koniec roku to również czas, gdy marki wypuszczają swoje nowości. YOPE w tym roku postawił na pielęgnację blond włosów. Ta cała kolekcja skrojona pod blondynki. Znajdziesz w niej szampon, maskę do włosów oraz serum na końcówki, które idealnie zadbają o blond włosy i zapobiegną powstawaniu żółtych refleksów. Nie zapominamy o klasycznej pielęgnacji i nawilżaniu skóry. Zimą to absolutna konieczność. Marka CeraVe przedstawia ultra nawilżające serum do skóry odwodnionej. Obejrzyj nasze wideo i dowiedz się więcej.