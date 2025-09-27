Pielęgnacja włosów zaczyna się od skóry głowy – poznaj domowe sposoby na wzmocnienie włosów

Regularny masaż skóry głowy

Codzienny masaż skóry głowy poprawia mikrokrążenie, dotlenia cebulki i wspiera proces wzrostu włosów. Możesz wykonywać go opuszkami palców lub specjalnym masażerem. Dodatkową korzyścią jest rozluźnienie mięśni głowy i redukcja napięcia po całym dniu.

Oczyszczanie skalpu

Równie ważne jest regularne oczyszczanie skóry głowy – resztki kosmetyków do stylizacji, nadmiar sebum i zanieczyszczenia mogą blokować mieszki włosowe i osłabiać cebulki. Raz w tygodniu warto sięgnąć po peeling trychologiczny, który usuwa martwy naskórek i zanieczyszczenia oraz pobudza skórę do odnowy.

Enzymatyczny ryżowy peeling do skóry głowy i włosów Rice Rehab, HairBoom

Delikatnie oczyszcza skórę i złuszcza martwy naskórek blokujący ujścia mieszków włosowych, a dodatkowo działa nawilżająco na skalp. Dodatkowo zawarty w formule niacynamid ogranicza przetłuszczanie się skóry głowy i włosów, sprawiając, że zachowają one świeżość na dłużej. W wegańskiej formule znajdziemy także fermentowaną wodę ryżową i ekstrakt z papai.

i Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

Składniki, które naprawdę działają

Kofeina, peptydy czy witamina C – to nie tylko hity w pielęgnacji skóry twarzy, ale też składniki skutecznie wspierające kondycję skóry głowy. Stymulują wzrost włosów, chronią przed stresem oksydacyjnym i dodają energii osłabionym cebulkom.

Scalp&more energy Wzmacniający szampon z kofeiną, MIYA Cosmetics

Szampon zapewnia dokładne oczyszczenie skóry głowy z zanieczyszczeń, a jednocześnie silnie wzmacnia skalp i przeciwdziała wypadaniu włosów oraz stymuluje wzrost nowych. Dodatkowo sprawia, że włosy są uniesione u nasady.

W formule znajdziemy wzmacniającą skórę głowy kofeinę, ferment z czarnej herbaty, który odświeża i pielęgnuje skalp oraz chroni skórę głowy przed stresem oksydacyjnym (może prowadzić do przedwczesnego wypadania włosów), a także kwas migdałowy – nawilża, zmiękcza i zapobiega powstawaniu podrażnień skóry.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

Specjalistyczna pielęgnacja skalpu

Jeśli twoje włosy są osłabione, tracą gęstość i blask warto sięgnąć po specjalistyczną pielęgnację, w szczególności specjalistyczne wcierki stworzone aby wzmocnić skalp i cebulki, wspierając wzrost włosów.

Stymulująca wcierka do skóry głowy Scalp&more, MIYA Cosmetics

Ten kosmetyk działa jak zastrzyk energii – przeciwdziała wypadaniu włosów i wpiera ich wzrost, a dodatkowo przywraca skórze głowy równowagę. Dzięki formule z kofeiną, peptydem miedziowym, witaminą C oraz ekstraktem z guarany wcierka wspiera regenerację i odnowę skóry, a dodatkowo dodają jej wigoru i pobudza porost włosów.

.