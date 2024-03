Pielęgnacja włosów zniszczonych. Przywróć im kondycję i blask

Na Dzień Kobiet FOREO zachęca, aby każda z nas powiedziała “F the Rules!”

Barwa Naturalna to seria, która opiera się na wielopokoleniowych tradycjach pielęgnacyjnych z całego świata i wnosi do codziennych rytuałów bogactwo prostych, tradycyjnych składników aktywnych. Tym razem, aby wyjątkową opieką otoczyć włosy zniszczone i łamliwe wykorzystała pełen potencjał słodkich migdałów. Linia Mleczko migdałowe odpowiada na najczęstsze problemy związane z łodygą włosa: przesuszenie, łamliwość, brak elastyczności i odżywienia. Zapewnia utrzymanie włosów w świetnej kondycji.

Olej ze słodkich migdałów to niezwykle ceniony składnik w pielęgnacji włosów. Wykazuje działanie filmotwórcze - zabezpiecza przed ucieczką wilgoci. Zawiera kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone, kwas oleinowy, kwasy fenolowe, witaminy z grupy B, witaminę A, D i E. Regularnie stosowany wzmacnia końcówki włosów i zapobiega ich rozdwajaniu się. Dzięki wysokiej zawartości składników odżywczych i witamin zapobiega również ich wypadaniu. Natomiast ekstrakt ze słodkich migdałów otula łuski włosów, eliminując nadmierne puszenie. Chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi i wnika we włos, zwiększając jego elastyczność. Formuła została dodatkowo wzbogacona proteinami pszenicznymi, które mają za zadanie uzupełniać ubytki we włosach, dzięki czemu zwiększa się ich objętość. Wygładzają, wzmacniają i zabezpieczają przed łamaniem i kruszeniem. Chronią przed uszkodzeniami, odżywiają i wzmacniają elastyczność. Pielęgnację dodatkowo uprzyjemnia słodki zapach migdałów, a wszystkie produkty z linii zawierają 98% składników pochodzenia naturalnego. Postaw na słodką migdałową pielęgnację i zadbaj o włosy naturalnie z marką BARWA!

Zobacz także: Kwiaty na Dzień Kobiet, których nie chce dostać żadna kobieta. Przynoszą pecha i ściągają nieszczęścia w miłości. Dzień Kobiet 8 marca 2024

BARWA NATURALNA Szampon Mleczko Migdałowe Rekonstruujący

Do włosów zniszczonych i łamliwych

Doskonale oczyszcza skórę głowy oraz pielęgnuje kosmyki. Ogranicza puszenie się włosów i nadaje im blask. Olej i ekstrakt ze słodkich migdałów odżywia, nawilża, rekonstruuje łuskę włosa, dodatkowo kojąc skalp. dodatek protein wygładza i uzupełnia ubytki w łuskach.

BARWA NATURALNA Odżywka do włosów Mleczko Migdałowe Rekonstruująca

Do włosów zniszczonych i łamliwych

To doskonały produkt dl a włosów zniszczonych i łamliwych. Stworzona z pasją i troską o piękno włosów, formuła produktu łączy bogactwo odżywczych składników z intensywnym działaniem regenerującym. Olej i ekstrakt ze słodkich migdałów rekonstruują pasma, masło shea zabezpiecza kosmyki przed rozdwajaniem się i nawilża je, dodatek protein wygładza i uzupełnia ubytki w łuskach włosów.

BARWA NATURALNA Odżywka w sprayu Mleczko Migdałowe Rekonstruująca

Do włosów zniszczonych i łamliwych

Odżywka w sprayu bez spłukiwania - Mleczko Migdałowe stworzona z myślą o intensywnym nawilżeniu i regeneracji sprawi, że włosy odzyskają blask i elastyczność w zaledwie chwilę. Olej i ekstrakt ze słodkich migdałów rekonstruują pasma, sok z aloesu zapewnia optymalne nawilżenie.

i Autor: Materiały prasowe Barwa Cosmetics