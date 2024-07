Pielęgnacyjna pomoc wakacyjna

Po dniu spędzonym na plaży, przede wszystkim należy delikatnie oczyścić skórę z soli, piasku oraz pozostałości ochrony przeciwsłonecznej. Świetnie się sprawdzi w tej roli tołpa.® authentic żel do mycia twarzy nawilżona skóra (175 ml/27,99 zł). To niezbędny krok do czystej skóry z dawką nawilżających molekuł kwasu hialuronowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia, makijaż oczu i ust z zachowaniem naturalnej równowagi mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

Kolejnym kluczowym elementem jest zadbanie o zewnętrzny płaszcz ochronny skóry, czyli barierę hydrolipidową naskórka. To od niej zależy prawidłowe funkcjonowanie skóry. Marka tołpa.® proponuje dwa rozwiązania: dermo face sebio BHL. dla skóry ze zmianami trądzikowymi oraz dermo face lipidro. jako odpowiedź na potrzebę skóry suchej z zaburzoną barierą hydrolipidową także przy zmianach atopowych.

Zobacz także: Elegancki i uniwersalny. Taki jest ten makijaż

tołpa.® dermo face sebio BHL. lipidowa emulsja nawilżająca (40 ml/ 39,99 zł) dostarcza skórze w ciągu nocy niekomedogennych lipidowych składników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i odnawia barierę hydrolipidową, dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze.

i Autor: materiał prasowy tołpa

tołpa.® dermo face lipidro. S.O.S regenerujący krem-balsam (40 ml/ 45,99 zł) to ratunek dla mocno zaburzonej bariery hydrolipidowej, nawet przy zmianach atopowych. Już w 1 h poprawia stan skóry i przywraca uczucie komfortu. Łagodzi uczucie swędzenia, eliminuje suchość, łuszczenie i podrażnienie. Wzmacnia pierwszą linię obrony skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Regeneruje, nawilża i natłuszcza bez efektu ciągłej okluzji. Dzień po dniu skóra staje się bardziej miękka, gładsza i mniej reaktywna.

i Autor: materiał prasowy tołpa

Mówiąc o pielęgnacji po plaży, nie powinnyśmy zapominać o skórze głowy oraz włosów. Włącz do niej szampon nawilżający codzienny rytuał delikatnego oczyszczenia z linii tołpa.® hair rituals (300ml/ 27,99 zł), który zawiera łagodnie działające surfaktanty. Aby wzmocnić efekt nawilżenia, zastosuj tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt plumping rytuał nawilżenia i miękkości (175 ml/27,99 zł). Lekka formuła zawierająca kwas hialuronowy oraz masło shea, wypełnia włosy nawilżeniem i zapobiega ich elektryzowaniu się.

i Autor: materiał prasowy tołpa

Jeśli już dojdzie do oparzenia słonecznego, będącego jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń skóry, należy sięgnąć po produkt S.O.S. Skóra poparzona jest podrażniona, zaczerwieniona, bardzo szybko staje się sucha, a następnie łuszczy się i swędzi, a co najgorsze - ma tendencje do pękania. W takim stanie bardzo łatwo jest o kolejne uszkodzenia i powstawanie małych ranek. Wtedy też wymaga szczególnej opieki, a dokładniej pielęgnacji kremem, który ją zregeneruje. octenisept® krem (50 ml/ 31 zł) chroni i regeneruje wysuszoną skórę, łagodzi podrażnienia. Specjalnie dobrana kompozycja składników aktywnych, ma za zadanie nawilżać, natłuszczać, chronić, regenerować oraz pielęgnować skórę - na co dzień oraz w szczególnych przypadkach. Obecna w kremie oktenidyna posiada unikalne właściwości: działa zarówno na bakterie, grzyby i wirusy w czasie 1 minuty! Krem octenisept® zawiera również wazelinę, bisabolol oraz panthenol. Nie ma w nim za to żadnych substancji barwiących ani zapachowych.

Latem, gdy skóra jest narażona na intensywne działanie słońca, soli morskiej i wysokiej temperatury, nie zapominajmy o odpowiedniej pielęgnacji, która pozwoli cieszyć się zdrową i piękną cerą przez cały wakacyjny sezon.

i Autor: materiał prasowy octenisept