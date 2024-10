Pielęgnujący makijaż na co dzień!

Kremy BB to kategoria kosmetyków z pogranicza makijażu i pielęgnacji. Doskonale radzą sobie zarówno z ujednolicaniem kolorytu skóry, jak i wydobywaniem jej naturalnego piękna. A to dlatego, że ich formuły zostały wzbogacone o składniki aktywne. Kwas hialuronowy, ektoina czy prebiotyki pojawiają się w składach dobrych kremów do twarzy. Marka CASHMERE postanowiła dodać je również do kremu BB. Kwas hialuronowy w duecie z ektoiną doskonale wiąże cząsteczki wody i zatrzymuje je w skórze. Dzięki temu cera jest nawilżona przez wiele godzin (nawet do 48h). Z kolei prebiotyki sprzyjają mikrobiomowi, od którego w dużej mierze zależy zdrowy wygląd skóry. Krem BB od CASHMERE dostępny jest w trzech odcieniach: Nude Vanilla, Nude Beige, Nude Sand. Wszystkie idealnie stapiają się ze skórą, zapewniając jej naturalny wygląd.

CASHMERE BB

Nawilżający krem-podkład tonujący z ektoiną

48H HYDRATION

Dostępne odcienie: NUDE VANILLA, NUDE BEIGE, NUDE SAND

Lubisz naturalne piękno swojej skóry? Pragniesz podkreślić jej koloryt, dbając jednocześnie o równowagę mikrobiomu?

Przedstawiamy Ci innowacyjny BB krem o przyjemnej formule, który dodaje skórze blasku i zapewnia naturalny efekt promiennej, zdrowo wyglądającej cery. Idealnie stapia się z kolorytem skóry delikatnie go wyrównując i maskując drobne niedoskonałości.

Receptura zawiera składniki dbające o optymalny poziom nawilżenia: KWAS HIALURONOWY oraz EKTOINĘ, które mają zdolność wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody, zapobiegając jej utracie. Dodatkowo PREBIOTYKI korzystnie wpływają na mikrobiom skóry, zachowując jej zdrowy wygląd. Produkt zapewnia długotrwałe 48-godzinne nawilżenie, a subtelnie tonująca formuła nie obciąża skóry, dając satynowe wykończenie bez efektu maski.

Sposób użycia: Wstrząśnij przed użyciem. Rozprowadź podkład równomiernie na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Możesz stosować go na ulubioną bazę z linii Cashmere, przedłużając w ten sposób trwałość makijażu i podkreślając efekt wygładzenia skóry.

i Autor: materiał prasowy CASHMERE