Pierwsza marka outdoorowa w Polsce na ścieżce ku cyrkularności – współpraca Regatta Polska i Ubrania do Oddania

Regatta specjalizuje się w tworzeniu produktów na każdą pogodę. To kolekcje zarówno outdoorowe, jak i casualowe - czyli na co dzień - zawsze o wysokich parametrach technicznych. Zespół Ubrania do Oddania przesortował i odświeżył produkty poreklamacyjne oraz lekko uszkodzone – m.in. kurtki przeciwdeszczowe, bluzy i polary, trekkingowe buty i plecaki. Szeroka gama produktów marki trafiła właśnie do Butików Cyrkularnych Ubrania do Oddania, zyskując drugie życie.

„Niesamowicie cieszymy się, że Regatta jako pierwsza marka outdoorowa w Polsce kroczy z nami cyrkularną ścieżką. Wspólnie do drugiego obiegu wprowadziliśmy prawie 32 tys. produktów – odzieży, obuwia i akcesoriów turystycznych. Regatta to świadoma marka, która odpowiedzialnie zarządza produkcją, dobrze jest mieć w swoim gronie takich partnerów” - mówi Zosia Zochniak, CEO i Co-Founderka w Ubrania do Oddania.

„Ubrania do Oddania stworzyło możliwość, by przesortowane i odświeżone produkty trafiły do ponownego obiegu” – mówi Ewa Dąbrowska, Commercial Director marki Regatta w Europie Środkowej. „Od lat nasze produkty w dużej mierze powstają z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. Współpraca z UdO to dla nas kolejny krok, by móc minimalizować nasz wpływ na środowisko” – dodaje. Projekt obu stron rozszerzy się wkrótce także na sklepy stacjonarne Regatta.

