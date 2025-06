i Autor: materiały prasowe TK MAXX

Strefa promocji

Pierwszy Dzień Lata z TK Maxx – powitaj słoneczny sezon w wyjątkowym stylu!

Lato oficjalnie się zaczyna – a wraz z nim czas dłuższych dni, spontanicznych planów i wszystkiego, co lekkie, kolorowe i radosne. To doskonały moment, by otworzyć się na zmiany – zarówno w garderobie, jak i w domowej przestrzeni. W TK Maxx znajdziesz inspiracje, które pozwolą w pełni poczuć klimat sezonu – od zwiewnych ubrań, po dodatki do wnętrz i ogrodu. Wszystko to, jak zawsze, w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!