Poczuj jeszcze więcej natury! Poczuj ją na skórze

Jak najkrócej opisać markę Le Petit Marseillais? To radość życia i sposób na drobne przyjemności każdego dnia. Jej filozofia dobrego samopoczucia opiera się na przekonaniu, że to proste rzeczy są najlepsze. Dlatego składników szuka w naturze, która sama podsuwa to, co najlepsze dla naszej skóry.

Nowa odsłona Le Petit Marseillais

Czyste formuły żeli pod prysznic zawierają 92% składników pochodzenia naturalnego. Pozyskiwane w słonecznej Prowansji ekstrakty z ziół, wyciągi z kwiatów, esencje owocowe i olejki „oddają” to, co najlepsze w naturze, a Le Petit Marseillais łączy je w unikalne kompozycje. Wszystkie są testowane dermatologicznie i mają pH neutralne dla skóry, dzięki czemu pomagają przywrócić jej naturalną równowagę hydrolipidową.

NOWOŚCI 2023!

Stworzona w ciepłym klimacie Prowansji, marka Le Petit Marseillais starannie wybiera składniki, które potem „zamyka” w swoich żelach. Sięga zarówno po te naturalnie muskane promieniami francuskiego słońca, jak i te z najodleglejszych miejsc na ziemi. Dzięki nim poczujesz jeszcze więcej natury, a kąpiel lub prysznic będą jeszcze większą przyjemnością. Wyrusz w słoneczną podróż z Le Petit Marseillais, w którą zapraszają Mango Bio & Marakuja, Argan Bio & Masło Shea oraz Kwiat Tiary.

Zbierane w tropikalnym słońcu owoce mango i marakui były inspiracją do stworzenia egzotycznego żelu Mango Bio & Marakuja, który pozostawia na skórze delikatny aromat soczystych owoców. To dosłownie wakacje w żelu i paszport do najdalszych zakątków świata bez wychodzenia spod prysznica.

Gardenia tahitańska, zwana także kwiatem tiary i zbierana na wyspie Tahiti w Polinezji Francuskiej, kusi swoim zapachem w żelu Kwiat Tiary. Kosmetyk zachwyca intensywnym, a zarazem słodkim aromatem, którego nuty przywodzą na myśl eleganckie francuskie perfumy.

Organiczny argan i shea, czyli dojrzewające w afrykańskim słońcu drzewa, zainspirowały twórców marki do stworzenia żelu Argan Bio & Masło Shea. To otulający kremowy kosmetyk, który rozpieszcza skórę i zmysły prawdziwie marokańskimi aromatami.

Wszystkie żele z linii zawierają 92% składników pochodzenia naturalnego, mają biodegradowalną formułę w co najmniej 93%, butelkę nadającą się do recyklingu oraz pH neutralne dla skóry. Zostały również przebadane dermatologicznie.

Oferta żeli pod prysznic Le Petit Marseillais poszerzyła się w tym roku także o nowy wariant żelu dla mężczyzn 4 w 1, który teraz dostępny jest również w butelce o pojemności 250 ml – idealnej do zabrania na siłownię czy weekend za miastem. Le Petit Marseillais Imbir i Drzewo Cyprysowe to żel, który pachnie jak natura i pozostawia na skórze drzewny i korzenny zapach. W jednym kroku delikatnie, ale skutecznie oczyszcza ciało, twarz, włosy oraz brodę. Żel został przetestowany dermatologicznie, ma pH neutralne dla skóry, zawiera 92% składników pochodzenia naturalnego, ma formułę biodegradowalną w 99% i butelkę nadającą się do recyklingu.

i Autor: Materiały prasowe Le Petit Marseillais

