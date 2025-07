Poczuj letni, owocowy vibe - letnia pielęgnacja włosów i ciała

Lato to czas beztroskiego relaksu, pełnych energii wyjazdów i złocistych promieni słońca. Jednak to właśnie wtedy nasze włosy i skóra potrzebują szczególnej troski. Wakacyjna pogoda oraz słona woda mogą sprawić, że pasma stracą nawilżenie i blask, a skóra będzie potrzebować dodatkowej świeżości. Jak więc zadbać o siebie latem? Z pomocą przychodzi marka so!flow wraz z limitowaną kolekcją Summer Edition w dwóch letnich, owocowych zapachach. To prawdziwa pielęgnacyjna uczta, która zapewni Twojej skórze i włosom intensywne nawilżenie i ochronę, bez względu na to, jakie wakacyjne wyzwania Cię czekają!

i Autor: materiały prasowe Summer Edition