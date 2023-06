Poczuj moc pozytywnej energii. Niech otuli się paleta zapachów i dobrego nastroju

Inspirowana nieskończoną energią lata kolekcja The Ritual of Karma została stworzona, by w zgodzie z dobrą karmą, emanować w życiu pozytywną energią i życzliwością. Jeśli działasz z dobrymi intencjami, z czasem odkryjesz nieograniczoną moc pozytywnej energii, przynosząc radość, piękno i słoneczną atmosferę wszędzie tam, gdzie prowadzi Cię życie.

Teraz ten sam wyjątkowo lekki i słoneczny zapach kwiatu lotosu i białej herbaty, został zamknięty w nowej, ulepszonej formule. The Ritual of Karma wprowadza innowacyjny kompleks Hydra-Boost, obecny w więkoszości produktów do kąpieli, opalania i pielęgnacji. Dzięki zawartości aloesu, skwalanu i alg, kompleks Hydra-Boost wspiera odpowiedni poziom nawilżenia skóry, dba o jej nawodnienie oraz zapewnia jędrność i elastyczność.

Zanurz się w pozytywnej energii lata dzięki nowej formule linii Sun Care. Kosmetyki wzbogacone o nowy kompleks Hydra-Boost zawierają nieklejącą się ochronę przeciwsłoneczną, która nie pozostawia białych śladów oraz sprawia, że skóra natychmiast staje się promienna. Szeroka gama produktów przeciwsłonecznych jest wodoodporna1 i nie zawiera filtrów mineralnych, pozostawiając przyjemnie słoneczne uczucie odświeżenia.

The Ritual of Karma pozwala na chwilę refleksji nad tym, jak żyjesz na co dzień, jak traktujesz siebie, innych i swoje otoczenie. Doświadczaj radości lata przez cały rok i osiągnij harmonię umysłu, ciała i duszy.

