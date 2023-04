Poczuj powiew lata. Jakie kostiumy kąpielowe będą modne w tym sezonie?

Co nowego w świecie beauty? Zadbaj o swoją skórę na lato 2023

Triumph rozumie, że nie ma dwóch takich samych sylwetek. Jednak poza cechami fizycznymi, zdaje sobie sprawę, że poczucie komfortu i samopoczucia różni się w zależności od danej osoby. Dlatego też koncentruje się na podkreślaniu tego, co indywidualne i celebrowaniu różnic sprawiających, że kobiety są wyjątkowe: począwszy od ich perspektywy, postawy i sposobu patrzenia na świat. Szacunek do różnorodności można zobaczyć w nowej kolekcji strojów kąpielowych, które są wielofunkcyjne i modułowe – tak, aby idealnie pasowały do stylu życia każdej kobiety.

Nowe kroje, odważne kolory i intrygujące nadruki nie tylko dodadzą energii w sezonie letnim, ale przede wszystkim zapewnią możliwość tworzenia unikalnych outfitów. Cały sezon obfituje w zrównoważone, inkluzywne i nowoczesne modele, skoncentrowane na komforcie i wszechstronności, które z pewnością przyciągną wzrok.

Sian Thomas, Global Head of Design, mówi: "SS23 to dla nas przełomowy sezon, ponieważ rozwinęliśmy naszą ofertę strojów kąpielowych, tworząc modele, które są intrygujące, odważne i pomagające wyrazić swoją osobowość. Zaangażowani w promowanie indywidualności wszystkich kobiet, zaprojektowaliśmy kolekcję, która wykracza poza tradycyjne rozumienie strojów kąpielowych. Nasze rzemiosło zapewnia klientkom najwyższą jakość, wsparcie i dopasowanie, a nowe podejście do projektowania tej linii produktów, sprawia, kobiety mogą nosić je na plaży, ale też w innych okolicznościach –jako nowoczesny element garderoby, który mogą stylizować na swój własny sposób.”

W tym sezonie rozpoczyna się ekscytująca współpraca z Wildehouse – brytyjską marką lifestylową, która podobnie jak Triumph poprzez swoje kolorowe, odważne i energetyczne projekty promuje inkluzywność i celebruje podkreślanie indywidualności.

Kapsułowa kolekcja obejmuje nowoczesne, wielofunkcyjne stroje plażowe o hybrydowym charakterze. Można je zestawiać z innymi modelami z oferty strojów kąpielowych, jak również z innowacyjną linią bielizny Flex Smart.

Dla marki Triumph projektowanie to radość i niczym nieograniczona kreatywność, co przekłada się na intrygujący i budzący zaciekawienie charakter innowacyjnej serii Flex Summer.

Flex Smart Summer to wysoce elastyczna podążająca za kobiecą sylwetką linia, która daje poczucie skrojenia na miarę. Cała kolekcja Flex Smart Summer została wykonana w 100% z ekologicznych tkanin, co sprawia, że jest to świadomy jak również niezwykle komfortowy i stylowy wybór na lato dla wszystkich kobiet.

Kontynuując swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju, Triumph wprowadza do swojej kolekcji SS23 coraz więcej tkanin nadających się do recyklingu, rozumiejąc, że konsumenci dokonują bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas zakupów.

Podczas gdy stroje kąpielowe Triumph są ucieleśnieniem jakości i stylu, stają

się także celebracją indywidualności. Dają możliwość wyrażenia swojej ekspresji, pozostawiają przestrzeń do zabawy stylem i tworzenia unikalnych połączeń – zarówno na plaży, jak i poza nią. Mogą być traktowane wprost - jako strój plażowy lub jako element codziennej stylizacji. Wybór jest kwestią indywidualną.

TRIUMPH x WILDEHOUSE

Śmiałe spojrzenie Wildehouse, linearne nadruki i odważne kombinacje kolorów, ożywiają fasony bikini i kostiumów kąpielowych z linii Flex Smart, umożliwiając noszenie ichczy to na miejskiej wyprawie, popijając letni koktajl, czy też zanurzając się w wodzie.

Współpraca Triumph x Wildehouse obejmuje również uniwersalne elementy z serii MyWear Beach. Wildehouse i MyWear mają zbliżone podejście do projektowania, skupione

na indywidualności oraz tworzeniu wygodnych i korzystnych dla wszystkich typów sylwetek modeli – idealnych do noszenia jako element codziennego outfitu. Odważny nadruk w postaci mrugnięcia okiem powraca na szortach w kolorach czerwonym i marynarskim, dodając szczyptę charakteru poszczególnym elementom stylizacji.

FLEX SMART SUMMER

Zaprojektowane z miękkiej, elastycznej i lekkiej tkaniny, przyjemnej dla skóry i odpornej na działanie soli i chloru. Oprócz nadruku Wildehouse wink, główna gama modeli obejmuje Flex Smart Summer w odcieniach Bright Red, Sweet Crocus i Saffron.

SUMMER FIZZ

Paski z efektem tie-dye mają prawdziwą siłę modowego rażenia. Wykonane z recyklingowej, prążkowanej tkaniny, są dostępne w niebieskich i czerwonych odcieniach, które można z łatwością zestawić z innymi produktami z kolekcji strojów plażowych.

SUMMER ALLURE

Wzorzyste liście – przewodni element w tej linii, płynnie podążają za naturalnymi kształtami kobiecego ciała, pięknie je podkreślając. W modelach wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu - dostępne w wersji multikolorowej i niebieskiej, zarówno w wariancie z fiszbinami, jak i bez.

SUMMER GLOW

Personalizacja i indywidualizm są podstawą tych projektów. Modne kostiumy kąpielowe w różnych kolorach, które można łączyć i dopasowywać, aby stworzyć indywidualny look. Dostępne w odcieniach Green i Navy, a także Sweet Crocus i Topaz, wykonane są z oddychającej tkaniny pochodzącej z recyklingu.

MIX & MATCH

Kolekcja składa się z intrygujących strojów w szerokiej ofercie kolorystycznej, które można nosić w całkowicie dowolny sposób. Od monochromatycznych fasonów basic po inspirowane zwierzęcymi wzorami, w kolorach Green Combo i White Combo, pozwalają tworzyć nowy look na każdy dzień tygodnia.

MYWEAR BEACH

Każdy model z kolekcji Triumph SS23 można dopasować do linii MyWear Beach. Od pareo z roślinnym nadrukiem, przez sukienki maxi i szorty, aż po tuniki Boyfriend – oto uniwersalny styl, który sprawdzi się zarówno na plaży, jak i w nadmorskim barze.

Triumph

