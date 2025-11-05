Podaruj blask swojej skórze

BLASK WITAMINY C – ZESTAW C-VIT
Serum liposomowe (30 ml) + Krem nawilżający (50 ml)
Gama C-VIT to niekwestionowany bestseller Sesdermy – rozświetlająca linia ze stabilną formą witaminy C. Serum liposomowe C-VIT 5 działa antyoksydacyjnie i intensywnie rozjaśnia skórę. Natychmiastowy kompleks liftingujący wygładza cerę, a zmarszczki stają się mniej widoczne już po pierwszej aplikacji. W zestawie znajduje się także krem nawilżający, który wspiera produkcję kolagenu, zapobiega przeznaskórkowej utracie wody i nadaje cerze zdrowy, promienny wygląd.
Efekty:
- nawilżona, pełna blasku skóra
- redukcja zmarszczek i oznak zmęczenia
- wyrównany koloryt, zmniejszenie przebarwień
- wzmocnienie skóry naczyniowej
PRO-AGING NOWEJ GENERACJI – ZESTAW RETISIL
Intensywny krem pro-aging (50 ml) + Kontur oczu i ust (30 ml)
Gama Retisil to pielęgnacja oparta na innowacyjnym retinoidzie HPR – skutecznym, a jednocześnie dobrze tolerowanym przez skórę. Intensywny krem pro-aging stymuluje odnowę komórkową, zwiększa gęstość skóry i wygładza nawet utrwalone zmarszczki. Retisil Kontur oczu i ust redukuje cienie, niweluje drobne linie wokół oczu i ust oraz poprawia napięcie skóry – bez ryzyka podrażnień typowych dla klasycznego retinolu.
Efekty:
- poprawa jędrności i elastyczności skóry
- redukcja zmarszczek i przebarwień
- wyrównany koloryt i poprawa owalu twarzy
- nawilżenie i gładkość
MOC BIOTECHNOLOGII – ZESTAW FACTOR G RENEW
Krem przeciwstarzeniowy (50 ml) + Kontur oczu (15 ml)
Zaawansowana biotechnologia i naturalne składniki aktywne spotykają się w serii Factor G Renew. Krem przeciwstarzeniowy poprawia jędrność i elastyczność skóry, redukuje zmarszczki i chroni przed stresem oksydacyjnym. Krem pod oczy zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, wygładza drobne linie, redukuje cienie i zmniejsza efekt opadającej powieki.
Efekty:
- pobudza produkcję kolagenu i elastyny
- wygładzone zmarszczki, zwiększona gęstość skóry
- zredukowane oznaki zmęczenia i starzenia
- wyrównany koloryt i zdrowy wygląd cery
INTELIGENTNA KURACJA ANTI-AGING – ZESTAW SESGEN 32
Krem aktywujący komórki (50 ml) + Kontur oczu (15 ml)
Sesgen 32 to inteligentna linia anti-aging, która działa na poziomie DNA komórkowego, przywracając naturalny rytm regeneracji skóry. Krem aktywujący komórki redukuje zmarszczki, poprawia koloryt i strukturę cery, a przy tym jest odpowiedni także dla skóry wrażliwej. Kontur oczu z teprenonem ujędrnia, zmniejsza cienie i obrzęki, zapobiega opadaniu powiek i intensywnie nawilża.
Efekty:
- poprawa elastyczności i jędrności
- redukcja zmarszczek i zaczerwienienia
- wzmocnienie bariery hydrolipidowej
- wyrównany koloryt i wygładzenie skóry
Energia i świeżość dla niego – SESDERMA MEN
Emulsja Absolute Force (50 ml) + Żel pod oczy (15 ml) + Dezodorant antyperspirant roll-on (75 ml)
Linia stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią skuteczną i szybką w działaniu pielęgnację. Emulsja do twarzy z witaminą C przywraca energię, redukuje oznaki zmęczenia i wygładza zmarszczki. Żel pod oczy zmniejsza cienie i obrzęki, intensywnie nawilża i dodaje spojrzeniu świeżości. Dezodorant antyperspirant roll-on zapewnia długotrwałą ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem, bez podrażnień.
Efekty:
- nawilżona i pełna witalności skóra
- wygładzone zmarszczki i ujednolicony koloryt
- zmniejszenie przebarwień i oznak zmęczenia
- świeżość i komfort przez cały dzień