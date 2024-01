Podaruj bliskim to, co najlepsze - pomysły na prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Amerykańska marka odzieżowa GAP zachęca do tego, by Dzień Babci i Dzień Dziadka spędzić ze swoimi ukochanymi w najlepszym stylu, obdarowując ich tym, co najlepsze. W formie prezentu świetnie sprawdzi się (szczególnie na chłodniejsze wieczory) miękki, pleciony w warkoczykowy splot sweter w jednolitym kolorze. Dla Pań, które wolą niecodelikatniejsze kolory, proponujemy damski sweter z golfem, który został wykonany z miękkiej dzianiny z dodatkiem wełny. Jego brązowy odcień sprawia, że będzie świetnie pasować zarówno do jeansów, jak i ciemnych spodni. Dla babci, która pasjonuje się modą i lubi oryginalne elementy garderoby, proponujemy damski sweter z wełny merino zapinany na guziki - granatowy lub jasny brązowy. Jego elastyczne obszycia i krótka długość nadadzą modowego charakteru każdej stylizacji.

Na prezent dla dziadka od GAP świetnie sprawdzi się bawełniany golf o warkoczykowym splocie w jasnym odcieniu szarości lub bawełniany, kremowy sweter z wyrazistym splotem i długimi rękawami. Dla tych, którzy lubią wprowadzić do swoich stylizacji nieco koloru proponujemy fioletowy sweter ze stójką przy szyi z miękkiej dzianiny. W tym przypadku nie ma złych wyborów!.

i Autor: Materiały prasowe GAP

W roli prezentów na Dzień Babci i Dzień Dziadka od GAP świetnie sprawdzą się również akcesoria, takie jak wysokie skarpetki pakowane po trzy pary w różnych kolorach. Dzięki elastycznym prążkowanym ściągaczom i wzmocnionym szwie na pięcie są funkcjonalne i doskonale odprowadzają wilgoć. Jako prezent dla dziadka od GAP sprawdzą sięnatomiast spodnie piżamowe o elastycznej talii we wzór w kratkę, z luźnym krojem nogawki lub bawełniane bokserki - w różnych kolorach i wzorach.

Dla tych, którzy na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcą swoim najbliższym dać prawo wyboru - proponujemy sięgnąć po kartę podarunkową GAP. Marka GAP ma aż trzy vouchery o wartościach: 400 zł, 200 zł oraz 100 zł, które umożliwią Waszym najbliższym zakup wymarzonych ubrań!

i Autor: Materiały prasowe GAP

