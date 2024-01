Podaruj piękne emocje na Walentynki wraz z Sephora

Jak co roku, kosmetyki i perfumy są jednymi z najchętniej wybieranych podarunków z okazji Walentynek. Wszystkich tych, którzy pragną 14. lutego obdarować ukochane osoby lub siebie samego, Sephora zaprasza do świata pełnego kultowych produktów i marek kosmetycznych, by znaleźć w nim pełne emocji podarunki: zmysłowy zapach, czarujący produkt make up lub rozpieszczającą pielęgnację.

- W Sephora staramy się, by w naszych perfumeriach i na sephora.pl każdy znalazł idealny, pełen emocji podarunek i podpowiadamy czym warto zachwycić swoją drugą połówkę. Tegoroczną ofertą zachęcamy również naszych klientów do ekologicznych wyborów: decydując się na jedną z opcji zapachów w formie refill minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko naturalne i jednocześnie oszczędzamy. Odwiedźcie koniecznie jedną z naszych perfumerii i odkryjcie zarówno ofertę refill, jak i inne podarunki w walentynkowej superofercie – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektorka Marketingu Sephora w Polsce i Czechach.

Sprawdź wybrane propozycje z oferty Sephora na Walentynki!

Prezenty dla niej

Zaskocz swoją drugą połówkę nowym, pełnym czułych nut zapachem lub troskliwą pielęgnacją, w której doborze pomogą Ci konsultantki Sephora. W superofercie na Walentynki znajdziesz też moc bestsellerów i hitów z TikTok, które ucieszą każdą fankę wyrażania siebie poprzez makijaż.

Prezenty dla niego

Jeśli pragniesz zadbać o swojego partnera i podarować mu nowy zapach, w ofercie Sephora na Walentynki do -30%, znajdziesz topowe perfumy i wody toaletowe - zdecyduj, którą z nich chcesz poczuć przytulając się do niego...

Miniprezenty

Czasami wystarczy drobiazg, by na twarzy ukochanej osoby pojawił się uśmiech! W Sephora znajdziesz moc propozycji miniupominków, którymi z okazji Walentynek obdarować możesz siebie lub inną ukochaną osobę.

Karta podarunkowa Sephora

Jeśli twoja druga połówka ceni sobie wolność wyboru lub nie wiesz na co się zdecydować, podaruj kartę Sephora! Obdarowana osoba będzie mogła wraz z nią oddać się w kosmetyczną podróż zarówno w dowolnej perfumerii stacjonarnej, jak i na sephora.pl. Możecie też wspólnie wybrać prezent. Kartę doładować można dowolną kwotą, już od 50 zł.

