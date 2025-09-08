Podaruj swoim włosom luksus, na jaki zasługują! Jedyne takie perfumy

Czym różnią się perfumy do włosów od tradycyjnych perfum?

Podstawowa różnica tkwi w ich składzie. Tradycyjne perfumy zawierają wyższe stężenie olejków zapachowych oraz alkohol, który może wysuszać włosy. Perfumy do włosów mają lżejszą formułę, często wzbogaconą o składniki nawilżające i ochronne, takie jak olejki roślinne, witaminy czy filtry UV. Dzięki temu nie tylko pięknie pachną, ale także pielęgnują nasze kosmyki, dodając im blasku i miękkości.

Nowość marki Kérastase

PERFUMY DO WŁOSÓW GLOSS ABSOLU, które czerpią inspirację ze skąpanych w słońcu toskańskich wzgórz Chianti, gdzie powietrze wypełniają energetyzujące nuty włoskich cytrusów i szlachetnego drewna. W wyrafinowanej kompozycji wyczuwalna jest musującą świeżość cytryny, głębia bergamotki i ciepło kardamonu, subtelnie zrównoważone świetlistym akcentem kwiatowym i nutą zielonej herbaty.

Pierwsze perfumy do włosów Kérastase to zapach z akordem EmotiboostTM, stworzonym, aby wzbudzać pewność siebie*, łącząc emocjonalne korzyści z luksusową pielęgnacją włosów w codziennym rytuale wzmacniającym poczucie własnej wartości.

Jak prawidłowo aplikować perfumy do włosów?

Aplikacja perfum do włosów jest prosta i szybka. Najlepiej rozpylić niewielką ilość produktu z odległości około 20-30 cm na suche włosy. Skup się na środkowej części długości i końcówkach – unikaj bezpośredniego spryskiwania skóry głowy. Możesz również spryskać swoją szczotkę przed przeczesaniem włosów, aby równomiernie rozprowadzić zapach. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością – zbyt intensywny zapach może być przytłaczający