Podaruj swoim włosom luksus, na jaki zasługują! Jedyne takie perfumy

Karolina Piątkowska
2025-09-08 15:06

W dzisiejszym świecie, gdzie dbałość o detale odgrywa kluczową rolę, perfumy do włosów stają się coraz popularniejszym elementem codziennej pielęgnacji. To nie tylko sposób na odświeżenie fryzury między myciami, ale przede wszystkim subtelny akcent zapachowy, który może podkreślić naszą osobowość i styl. Czym właściwie są perfumy do włosów i dlaczego warto je włączyć do swojej rutyny?

Czym różnią się perfumy do włosów od tradycyjnych perfum?

Podstawowa różnica tkwi w ich składzie. Tradycyjne perfumy zawierają wyższe stężenie olejków zapachowych oraz alkohol, który może wysuszać włosy. Perfumy do włosów mają lżejszą formułę, często wzbogaconą o składniki nawilżające i ochronne, takie jak olejki roślinne, witaminy czy filtry UV. Dzięki temu nie tylko pięknie pachną, ale także pielęgnują nasze kosmyki, dodając im blasku i miękkości.

Nowość marki Kérastase

PERFUMY DO WŁOSÓW GLOSS ABSOLU, które czerpią inspirację ze skąpanych w słońcu toskańskich wzgórz Chianti, gdzie powietrze wypełniają energetyzujące nuty włoskich cytrusów i szlachetnego drewna. W wyrafinowanej kompozycji wyczuwalna jest musującą świeżość cytryny, głębia bergamotki i ciepło kardamonu, subtelnie zrównoważone świetlistym akcentem kwiatowym i nutą zielonej herbaty.

Pierwsze perfumy do włosów Kérastase to zapach z akordem  EmotiboostTM, stworzonym, aby wzbudzać pewność siebie*, łącząc  emocjonalne korzyści z luksusową pielęgnacją włosów w codziennym  rytuale wzmacniającym poczucie własnej wartości.

Jak prawidłowo aplikować perfumy do włosów?

Aplikacja perfum do włosów jest prosta i szybka. Najlepiej rozpylić niewielką ilość produktu z odległości około 20-30 cm na suche włosy. Skup się na środkowej części długości i końcówkach – unikaj bezpośredniego spryskiwania skóry głowy. Możesz również spryskać swoją szczotkę przed przeczesaniem włosów, aby równomiernie rozprowadzić zapach. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością – zbyt intensywny zapach może być przytłaczający

