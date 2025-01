Podbijaj świat w wygodnych butach, czyli jak połączyć modę i komfort

Idealny prezent na dzień babci i dziadka? Znajdziesz go w Super-Pharm

Mało osób zdaje sobie sprawę, że obuwie to zdecydowanie jeden z najważniejszych elementów mody. Łączy on w sobie aspekt wizualnego piękna z wygodą oraz zdrowiem. Dobrze dobrane obuwie wpływa na naszą sylwetkę, a to przekłada się na zdrowe stopy oraz kręgosłup.

Marka Bimba Y Lola to hiszpańska firma odzieżowa, która słynie z niebanalnych projektów. Ich ubrania przyciągają wzrok i sprawią, że będziesz wyróżniać się z tłumu. Bestsellerem marki Bimba Y Lola są torebki, które cechuje najwyższa jakość i niebanalne projekty.

Bimba Y Lola często współpracuje w innymi markami na rzecz świadomej i ekologicznej mody. Tym razem nawiązała współpracę z marką Veja. Jest to francuska firma specjalizująca się z produkcji obuwia i akcesoriów założona w 2005 roku. Stawia ona na ekologiczne rozwiązania oraz zrównoważone podejście do produkcji. Marka często korzysta z usług lokalnych rzemieślników w Brazylii. Teraz obie te marki połączyły siły, aby na nowo zinterpretować model tenisówek Venturi II, łącząc charakterystyczny design BIMBA Y LOLA z doświadczeniem VEJA w tworzeniu zrównoważonego obuwia.

Kolekcja będzie dostępna od 16 stycznia 2025.

i Autor: materiały prasowe Bimba Y Lola