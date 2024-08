Pokaz mody zrównoważonej Perwoll na Copenhagen Fashion Week

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Perwoll i Copenhagen Fashion Week połączyli siły, aby promować modę odpowiedzialną społecznie i ekologicznie. Fashion Week dąży do wprowadzenia istotnych zrównoważonych zmian w branży modowej, podczas gdy Perwoll wspiera ten cel poprzez swoje innowacyjnetechnologie, które pomagają zachować intensywność kolorów i trwałość włókien na dłużej, tym samym redukując marnotrawstwo zasobów.

Podczas wydarzenia #RethinkNew marka Perwoll zademonstrowała innowacyjne sposoby stylizacji używanych ubrań. Szkocka stylistka specjalizująca się w zrównoważonej modzie, Victoria Lee, zaprezentowała swój unikalny pokaz mody pre-loved przed przedstawicielamimediów oraz influencami modowymi z 17 krajów Od listopada Lee wspiera Perwoll jako Dyrektor ds. Mody, dbając o to, aby w kampaniach promowano wyłącznie modę pre-loved. Na potrzeby wydarzenia współpracowała z 15 influencerami z dziesięciu krajów, sklepem internetowym z odzieżą używaną Sellpy oraz stylistami fryzur Schwarzkopf, tworząc wyjątkowe stylizacje.

Jedną z 17 osób idących w pokazie, była polska modelka Dominika Wysocka, która od 3 lat współpracuje z marką Perwoll. W wydarzeniu uczestniczyli również inni influencerzy modowi z Polski, w tym ambasadorka marki, stylistka Zofia Kulewicz. Podczas wydarzenia #RethinkNew, oprócz pokazu mody, na zaproszonych przedstawicieli prasy i influencerów czekały różnorodne strefy. W jednej z nich przedstawiono liczne fakty dotyczące skutków fast fashion, aby zwiększyć świadomość wśród gości i pokazać jak nieracjonalne podejście do mody może negatywnie wpłynąć na środowisko. We współpracy z Sellpy, Remake oraz Dyrektor ds. Mody Victorią Lee, Perwoll pokazał, jak można cieszyć się modą w sposób zrównoważony. W laboratorium pop-up zademonstrowano nową potrójną technologię odnowy Perwoll na prawdziwych ubraniach, pozwalając gościom zobaczyć efekt "przed i po". Technologia Renew zapewnia trwałą pielęgnację kolorów i włókien, dzięki czemu ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Dzięki tej innowacji, Perwoll dąży do ograniczenianadmiernej konsumpcji mody i promowania kultury slow fashion. W swoim showroomie, internetowy sklep Sellpy zaprezentował szeroki wybór używanej odzieży. Międzynarodowa organizacja pozarządowa Remake, prowadząca kampanię na rzecz slow fashion i redukcjinadprodukcji odzieży, zachęcała do podjęcia wyzwania #NoNewClothes. Ta globalna kampania wzywa do powstrzymania się od kupowania nowych ubrań przez 90 dni.

Jan Kruse, Globalny Dyrektor Marketingu Fabric Care Henkel komentuje: „Wydarzenie w Kopenhadze oraz pokaz mody pre-loved stanowią istotny krok milowy dla Perwoll. Jesteśmy dumni, że w ramach kampanii #RethinkNew możemy promować piękno i wartość mody używanej. Dzisiejszy wieczór zbliżył nas do naszego celu, jakim jest uświadomienie, że prawdziwy styl nie musi wiązać się z zakupem nowych rzeczy.” W trakcie wydarzenia przeprowadzono ankietę wśród uczestników, której wyniki w znaczący sposób odzwierciedlają ideę marki Perwoll. Większość osób zadeklarowała, że po evencie zamierza bardziej dbać o stylizację swoich ubrań oraz częściej wybierać odzież z drugiej ręki, zamiast kupować nowe.

