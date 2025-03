Pokochaj swoją skórę na wiosnę! Akcja regeneracja

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Procesy starzenia się skóry są nieodwracalnie. W walce ze zmarszczkami najważniejsze jest przeciwdziałanie ich pojawianiu. Istotna w tym jest dobrze dobrana i regularnie wykonywana pielęgnacja, masaże twarzy oraz zdrowy tryb życia. Na powstawanie zmarszczek wpływ na również genetyka, palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie kremów z filtrem.

Jak wygładzić zmarszczki? Czy można cofnąć procesy starzenia się skóry? Pojawiające się na cerze bruzdy i zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Najczęściej zaczynają być poważnie widocznie około 50. roku życia i właśnie wtedy kobiety najczęściej zaczynają się zastanawiać, jak się ich pozbyć. Bez medycyny estetycznej nie wyeliminujesz zmarszczek całkowicie, możesz jednak znacząco spowolnić procesy ich powstawania. Zobacz genialny patent na wygładzeni już istniejących zmarszczek. To profesjonalne działanie w domowym zaciszu.

CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE'S MAGIC CREAM - krem do twarzy na dzień

Charlotte's Magic Cream to wielokrotnie nagradzany ultra-nawilżający. Znana z upragnionej "skóry Tilbury", Charlotte po raz pierwszy użyła swojego kremu nawilżającego Magic Cream, aby nawilżyć matową, zmęczoną skórę modelek na tygodniach mody. Dzięki unikalnej, złożonej kombinacji olejków i składników aktywnych, ten luksusowy krem nawilżający nawadnia, łagodzi i natychmiast zmiękcza Twoją skórę. Jest to kultowy krem o wyjątkowym komforcie, który zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie... Odpowiedni dla wszystkich pokoleń i wszystkich ludzi!

Krem do twarzy Cliv Carnosine

Trzeci krok koreańskiego rytuału odmładzającego, który intensywnie regeneruje i chroni skórę przed oznakami starzenia. Krem z karnozyną to zaawansowana formuła, w której innowacyjny dipeptyd łączy siły z retinolem, innymi peptydami oraz kolagenem, zapewniając skórze głęboką odbudowę i wzmocnienie. Bogata, ale nietłusta konsystencja otula skórę, dogłębnie nawilżając, ujędrniając i wygładzając jej strukturę. Przy regularnym stosowaniu zmniejsza widoczność zmarszczek i poprawia elastyczność, sprawiając, że cera staje się bardziej sprężysta i promienna. Idealny wybór dla każdego, kto chce zapewnić swojej skórze maksymalną regenerację i skuteczną ochronę przed procesem starzenia.

Dostępny w Hebe.

SVR Ampoule B Nawilżające serum w ampułce 5% witaminy B3

Wysokie stężenie witaminy B3 skutecznie koi i wzmacnia skórę. Połączenie trzech wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego długotrwale i dogłębnie przywraca optymalny poziom nawilżenia skóry natychmiastowo redukując uczucie dyskomfortu i napięcia. Z każdym dniem skóra staje się jędrniejsza a jej oznaki starzenia się są mniej widoczne.

Bielenda Serum nawilżająco-kojące KWAS HIALURONOWY

Serum nawilżająco-kojące z Kwasem Hialuronowym na dzień i na noc. Zapewnia optymalne nawilżenie i przynosi w szybkim czasie zauważalne efekty nawodnienia. Chroni skórę przed odwodnieniem, ograniczając migrację wody. Serum jest idealne dla cery suchej i wrażliwej, ale przeznaczone także do każdego rodzaju skóry. Poprawia elastyczność i zwiększa poziom komfortu skóry suchej, niwelując napięcie, bolesność, przywracając ukojenie skóry.