Pokrój i wymieszaj z jogurtem, a przebarwienia z twarzy będą znikać. Wystarczy 15 minut, a plamy staną się coraz mniej widoczne. Domowy sposób na przebarwienia na twarzy

Nieestetyczne przebarwienia po lecie? Zamiast drogich zabiegów, mamy tani i skuteczny domowy sposób na jednolity koloryt cery!

Poznaj sekret maseczki, która naturalnie rozjaśnia plamy starcze, wspierając odnowę i blask Twojej skóry.

Tylko 15 minut! Odkryj przepis i przywróć cerze promienny, równomierny wygląd.

Wystarczy 15 minut, a plamy staną się coraz mniej widoczne. Domowy sposób na przebarwienia na twarzy

Po lecie wiele pań dostrzega na swojej cerze ciemniejsze plamy. Są to najczęściej przebarwienia powstające wskutek ekspozycji skóry na działanie promieni słonecznych, zwane także plamami starczymi. Tego typu zmiany pigmentacyjne często ciężko nawet ukryć pod pokładem, dlatego wiele osób szuka skutecznego sposobu na plamy starcze na twarzy, który je rozjaśni. Można zdecydować się na zabieg laserem w profesjonalnym gabinecie kosmetologicznym. Jednak tu należy liczyć się z kosztami rzędu kilkuset złotych. Z tego tez względu warto wypróbować domowych sposobów na przebarwienia na twarzy. Jednym z nich jest naturalna maseczka rozjaśniająca, która może pomóc usunąć plamy starcze z twarzy, jednak będzie to wymagało od nas cierpliwości i regularnego powtarzania zabiegu. Wystarczy poświęcić 15 minut 2-3 razy w tygodniu, a już po kilku zabiegach przebarwienia na cerze będą coraz mniej widoczne. Do przygotowania takiej maseczki potrzebujesz świeżego ogórka i jogurtu.

Pokrój i wymieszaj z jogurtem, a przebarwienia z twarzy będą znikać

Maseczka z ogórka i jogurtu to popularny, domowy sposób na pielęgnację cery, szczególnie ceniony za właściwości nawilżające, kojące i rozjaśniające. Dzięki tym właściwościom może wspomóc redukcję przebarwień. Jak ją przygotować i stosować? Średniej wielkości ogórka umyj, obierz i zetrzyj na drobnej tarce lub drobno pokrój. Do startego ogórka dodaj 3 łyżki jogurtu naturalnego. Dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolitą pastę. Równomiernie rozprowadź maseczkę na oczyszczonej wcześniej twarzy, omijając okolice oczu oraz ust i pozostaw ją na 15 minut. Po tym czasie zmyj maseczkę letnią wodą, delikatnie masując skórę kolistymi ruchami, co dodatkowo wspomoże delikatne złuszczanie. Stosuj maseczkę na przebarwienia 2-3 razy w tygodniu. Regularność jest kluczowa, aby zauważyć efekty.

Maseczka z jogurtu i ogórka na plamy starcze na twarzy. Jak działa?

Maseczka z ogórka i jogurtu z czasem zadziała na plamy na twarzy rozjaśniająco. Wynika ot z faktu, że ogórek zawiera witaminę C i K oraz antyoksydanty, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i wspierają regenerację skóry. Zawarte w nim związki mogą wspomóc wyrównanie kolorytu skóry. Z kolei jogurt dzięki zawartemu w nim kwasowi mlekowemu złuszcza martwe komórki naskórka, przyspieszając ich odnowę. Regularne złuszczanie pomaga w redukcji przebarwień i odsłania jaśniejszą, świeższą skórę.

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