Polacy kochają ten sklep! Właśnie otwiera swoją nową placówkę w Polsce. Wiemy, gdzie i kiedy

Jedna z najbardziej ekskluzywnych marek z wyjątkową kolekcją do makijażu już dostępna w Sephorze. To połączenie luksusu oraz wysokiej jakości kosmetyków

Sklep Primark w Bydgoszczy zajmie łączną przestrzeń handlową o powierzchni 3200 mkw. na dwóch kondygnacjach. By zapewnić klientom komfortowe doświadczenia zakupowe, detalista zaoferuje 15 kas samoobsługowych, a także 5 tradycyjnych. Ponadto odwiedzający będą mieli do dyspozycji 16 przestrzennych przymierzalni, w tym te dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Primark zaprezentuje klientom najnowsze trendy oraz produkty codziennego użytku w konkurencyjnych cenach, w tym nową kolekcję świąteczną z szeroką gamą odzieży okolicznościowej, prezentów, świątecznych piżam i akcesoriów, które już teraz czekają na półkach, by umilić nadchodzący sezon gwiazdkowy.

Firma jest zaangażowana w oferowanie bardziej zrównoważonych produktów w przystępnych cenach. Już teraz 55% ubrań dostępnych w Primark jest wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych z bardziej zrównoważonych źródeł, a do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 100%.

W pierwszy sklep na północy kraju detalista zainwestował ponad 9 milionów euro, tworząc tym samym około 150 miejsc pracy dla lokalnej gospodarki.

Maciej Podwojski, Head of CEE w Primark powiedział: „Z podekscytowaniem obserwujemy dotychczasową ekspansję Primark w Polsce, a każda nowa lokalizacja i możliwość dotarcia do nowych klientów tak samo nas cieszy. Inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej są dowodem naszego silnego zaangażowania w rozwój w tym regionie, a nadchodzące otwarcie w Bydgoszczy tylko to potwierdza. Jestem przekonany, że mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego docenią wyjątkowe doświadczenie, jakie w Primarku oferujemy klientom.”

Ewa Krassowska, Dyrektor centrum handlowego, ECE Projekt management Polska dodała: „Otwarcie Primark w Zielonych Arkadach to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń handlowych tego roku, zarówno w Bydgoszczy, jak i w całym regionie. Decyzja marki o wyborze naszego centrum na lokalizację pierwszego sklepu na północy kraju potwierdza wiodącą pozycję rynkową Zielonych Arkad.”

Obecnie Primark posiada sześć sklepów w Polsce, zlokalizowanych w Galerii Młociny w Warszawie, Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu, Bonarka City Center w Krakowie, Silesia City Center w Katowicach, centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu i centrum handlowo-rozrywkowym Manufaktura w Łodzi. Otwarcie Primark w Bydgoszczy to kolejny znaczący krok w ekspansji Primark w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz lokalizacji w Zielonych Arkadach firma otworzyła w tym roku pierwszy sklep na Węgrzech oraz kolejny w Rumuni. W środę, 6 listopada, Primark otworzy swoją trzecią lokalizację w Czechach w centrum handlowym Metropole Zlicin w Pradze.